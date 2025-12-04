2027年起禁廚餘養豬》廚餘去化成本恐達8元 彭啓明：費用會緩降

環境部長彭啓明表示，新制對於家庭廚餘影響不大，家戶廚餘仍由清潔隊清運。（資料照，彰化環保局提供）

行政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬，對部分餐飲業者而言，將面臨清運成本上升問題。環境部長彭啓明表示，新制對於家庭廚餘影響不大，而部分業者若委由乙級清除機構處理，送至焚化爐去化，預估每公斤廚餘處理價格約5-8元，不過他也認為，隨著處理量能增加，相信費用會慢慢往下降。

環境部統計，全國每日廚餘產生量為2115公噸，過去用於養豬的廚餘約為每日1324公噸，其中家戶廚餘、事業廚餘分別為539、731公噸。未來禁用家戶廚餘養豬後，預估每日會有1384噸廚餘（2115-731）須透過去化設施去化，目前我國再利用設施處理量能為每日1100公噸，因此將有284噸的缺口，採以焚化、掩埋處理。

彭啓明表示，新制將以正面表列規定可用於廚餘養豬，包括：餐廳、集中供膳剩食（學校、部隊、矯正所、醫院）、超市賣場過期食品、食品加工廠、動物性廢渣及屠宰下腳料等；家戶廚餘、小吃攤及公寓大廈的廚餘等則不可用於養豬。同時，為了掌握載運廚餘車輛的運送軌跡，也要求業者在加裝GPS設備。

彭啓明續指，新制對於家庭廚餘影響不大，家戶廚餘仍由清潔隊清運；不過，由於住家大樓廚餘可能由養豬戶、清運業者或是清潔隊收取廚餘，若過去是由養豬戶收廚餘者，確實可能需額外付費，委託專業處理機構處理。

彭啓明指出，廚餘送焚化爐燃燒的成本最高，若以一噸焚化費用約5000元估算，每公斤廚餘處理費用約5-8元，而生質能等再利用去化方式成本相對較低，不過他認為，未來1年內將帶動處理量能增加、價格會慢慢下滑。同時，餐廳也會開始推廣不要點太多、不要浪費的觀念，會對生活型態造成很大的轉型，但也是因應非洲豬瘟不得不做的工作，但還是樂觀來面對，未來將持續推廣食農教育、惜食教育。

