為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市「生生喝鮮奶」 民代爭取擴及高中生

    2025/12/04 18:56 記者甘孟霖／台北報導
    市議員闕枚莎就班班有鮮奶題質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    市議員闕枚莎就班班有鮮奶題質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    北市府今年推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，符合資格學生可每週領取1瓶鮮奶，北市議員闕枚莎今（4日）於市政總質詢，向台北市長蔣萬安建議，希望政策能夠再度升級，對象擴及高中生，且每週可補充更多瓶鮮奶的營養。蔣萬安表示，都會考量整體財政狀況進行研議。

    闕枚莎表示，從郝龍斌到蔣萬安跨越三任市長，她持續爭取讓學生能夠喝到優質鮮奶，每日一牛奶可讓孩子有更高的身高，而政策上路後，立刻接獲家長反映，有設籍台北卻在外縣市就讀及在家自學的孩子都無法領取鮮奶，因此5月就向市府爭取，最終9月啟動生生喝鮮奶2.0，擴大補助2至12歲就讀或設籍台北的所有學齡兒童；同時，接下來也讓孩童在寒暑假也能兌換，補鈣全年無休。

    闕枚莎指出，根據她所做的問卷調查，超過9成6家長支持補助對象擴大至國高中生，更有逾8成家長支持每週增加1至2瓶鮮奶，她也提出希望擴大到3.0，讓學童每周增加1至2瓶，最好天天喝鮮奶，且補助對象擴大延伸至高中生，也希望明年國小畢業生到國中間的暑假，也能領取鮮奶，補充鈣質不間斷。

    蔣萬安表示，針對明年國小畢業生暑假間的鮮奶領取，請教育局即刻規劃辦理；至於增加每週瓶數，以及擴大高中生等，會考量整體財政狀況來研議。

    市議員闕枚莎送給蔣市長『哞哞聲光鑰匙圈』宣傳生生喝鮮奶的政績。（記者田裕華攝）

    市議員闕枚莎送給蔣市長『哞哞聲光鑰匙圈』宣傳生生喝鮮奶的政績。（記者田裕華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播