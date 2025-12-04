再冷1天！週日白天高溫飆27度 下週一再轉溼涼

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

再冷一天就回暖！中央氣象署預報，明天仍受到東北季風影響，氣溫仍很涼，但週六、日天氣回暖且穩定，不過下週一（8日）又有一波東北季風增強，北部、東部再度轉濕涼天氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天（5日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其它地方多雲到晴，但要注意的是中南部早晚溫差很大，低溫約16度到18度，局部空曠、沿海地區會再低一到兩度。

「週六、日兩天天氣回暖，各地多雲到晴，但中南部日夜溫差仍大」，黃恩鴻表示，週日（7日）西半部白天甚至可達26度到27度，東半部也會達25度，但夜晚低溫仍維持約16度到18度，提醒民眾溫差很大。

黃恩鴻指出，下週一又有一波東北季風報到，不算特別強，下週一、二兩天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區仍是多雲到晴的天氣；在下波東北季風影響期間，北部、宜蘭、花蓮白天溫度降到21度到22度，低溫仍維持約16度到18度。

黃恩鴻說，下週三之後東北季風就減弱了，各地氣溫回升，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。他也提到，目前菲律賓東方海面有低壓發展，但距離台灣很遠，應不至於有影響。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

