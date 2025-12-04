Youbike前30分免費擴及電輔車2.0E 北市長者可望受惠

台北市長蔣萬安（左）接受市議員陳炳甫詢答。（記者田裕華攝）

台北市於2024年2月底上路Youbike前30分鐘免費政策，不過並不包含電輔車2.0E，市議員陳炳甫今（4日）於市政總質詢指出，台北市長蔣萬安當初恢復敬老金發放是為了社會福利，也表達對長者尊敬，希望比照相同精神，讓長者憑敬老卡享Youbike2.0E前30分鐘免費。蔣萬安允諾將研議；交通局長謝銘鴻說，已經朝這方面構思。

交通局：已朝這方面構思

陳炳甫表示，市府推動電輔車用意在於協助長輩，或是騎乘較長途、上坡路段的民眾能夠較為輕鬆省力，目前並沒有納入前30分鐘免費方案中，他認同此作法，否則民眾恐一窩蜂只借電輔車，反而有需求的民眾、長輩借不到車。

不過，陳炳甫也說，應該要鼓勵長輩透過敬老卡靠卡，可享30分鐘免費租借電輔車，先前他也向社會局提案，但社會局回覆因交通專業，要請交通局研議；交通局則表示，因為電輔車車輛數不高、使用率高，而無法開放免費。他批，照此邏輯，時常爆滿的高鐵是不是也不該要有敬老票了？車輛不足、使用率過高，不應該作為否定社會福利的理由。

他指出，過去蔣萬安恢復敬老金發放，就是為了要表達最長輩尊敬的態度，那在電輔車租借這類社會福利上，就不應該雙標。蔣萬安也允諾，會朝向讓長者適用前30分鐘租借Youbike2.0E來做。

此外，陳炳甫也提及，9月22日是世界無車日，新北推出1元搭輕軌、宜蘭縣推出市區公車免費等，但台北市竟然只有在3個捷運站、1個Youbike站請民眾喝咖啡，其餘敬只有鼓勵性質。

他直言，交通局擔心補貼捷運、公車票價，但不確定能夠吸引多少原本非使用大眾運輸的民眾轉搭大眾運輸，這才是KPI；但正如蔣萬安推動Youbike前30分鐘免費沒有排除尖峰時段一樣，當時蔣萬安說不應該計較小錢，而是要展現推動綠運輸決心，但怎麼到無車日推廣政策就轉彎了？

蔣萬安表示，認同這天很重要，希望鼓勵民眾都使用大眾運輸，也參考其他國家城市的做法，不論免費或是半價都能夠響應，會請交通局、北捷公司來評估規劃。

