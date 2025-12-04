很喜歡來台灣！國外女遊客曝店員「一習慣」讓人不舒服

越來越多外國人來台旅遊。有國外網友指出部分台灣人缺乏邊界感。示意圖，與新聞當事人無關。（美聯社）

來台觀光的外國遊客日益增多，許多人旅程結束後會上網分享心得。一名國外女網友發文說，她很愛來台旅遊，卻發現有些人「缺乏界線感」，她透露，看手鐲時，被店主未經同意擅自抓住手，讓她非常不舒服，文章PO出後引發討論。

原PO今天在Reddit論壇發文分享自己的不愉快經驗。她年輕時常常會在暑假到台灣，現在已是中年人，也越來越喜歡造訪台灣，然而，最近一次去台灣，卻遇到令人不舒服的經驗。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，當時正在一家店裡看手鐲，店主突然未經同意就抓住她的手，試圖把她的手塞進一個小手鐲中。她說，自己患有強迫症，對於被觸碰會產生恐懼，店主的作法對大部分的人來說可能不會怎樣，但對她而言，是一次創傷性的經歷。

原PO說，雖然她發現台灣年輕一代對於個人界線更加敏感，但老一輩仍容易越界，且過於主動和冒失。對她來說，這次算是一次小小的抱怨，她以後造訪台灣時，也會自我提醒要注意此事。

文章PO出後引發討論，有部分網友表達認同，指出「這就是世代差異」；一名台灣女網友直接留言，「多希望這只發生在老一輩身上！」她並指出，台灣年輕男性，也有類似問題。還有女網友分享經驗，有一次她在逛台北的夜市，攤販向她熱情展示攤位販售的鑷子，竟直接抓著她的手，拔掉她指關節上的毛，讓她當場不知所措。

不過也有網友希望她不要以偏概全，有網友留言，「大部分老一輩的還是很正常」、「很多人是出於好意的」、「與年輕一代相比，這裡的老年人可能是最樂於與外國人交流的一群」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法