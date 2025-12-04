「猩球崛起」真實版！林內淵明國中獼猴群入侵 40隻排隊飛躍校園

成群獼猴從校舍屋頂飛躍。（丁清峯提供）

雲林縣林內鄉淵明國中鄰近龍過脈山區，10多年前有猴群出沒學校旁，校方嘗試漆彈槍等方式驅離，今年因應猴群壯大獲得補助，設置150公尺長的電網欲阻絕。豈料猴群從電網死角入侵，近日再度出現，今（4）日數十隻猴群在校園來去自如，有如上演「猩球崛起」真實版，令師生擔憂危險。

校長丁清峯在個人臉書貼出2段影片，約莫30至40隻猴子在校舍屋頂，井然有序排隊要跳出校外，更像是有猴王在高處指揮成員們依序離開，由於正值學校二次段考，校長也在臉書發文「早上七點猴老師帶隊猴崽子們要來參加學校的第二次段考，因為學校沒準備它們的試場，所以敗興而歸」，但面對整堆猴群更有無奈之意。

丁清峯表示，由於學校鄰近山區，每年大約12月至隔年4月，早上6至8點、下午4至5點出沒，幾乎1、2天就能看到一次，近日研判因天氣冷猴群未出現，直至今日較回暖，2隻猴王帶著猴崽們在未設置電網處進入覓食，判斷或許是因為校內大王椰子樹的果實可食用，引起猴群注意。

丁清峯說，過去曾發生猴子搶學生早餐事件，多年來學校除了架設電網，更有漆彈槍、沖天炮等方式驅猴，目前猴群也未破壞學校，但不少學生看到仍會擔憂安全疑慮。

學生指出，今早看到滿多猴子進入校園，雖師長們先放鞭炮驅離，更請學生們緊閉門窗，但看到猴子進入仍是感到可怕；教職員指出，今天是近期以來看過最多猴子出現在校園。

縣府農業處長魏勝德表示，已請公所派驅猴人員前往處理，必要時將會設法抓捕，並野放到更遠處，就此打散群體樣態，期盼能降低猴群干擾校園。

淵明國中校長丁清峯判斷，獼猴應從未架設電網死角進入，要採集校園內大王椰子果實。（記者李文德攝）

