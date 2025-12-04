商技競賽被「怪可愛」鰲鰲洗版 全場瘋喊：這到底是什麼？

今年全國高級中等學校商業類技藝競賽吉祥物「鰲鰲」造型爆萌可愛。（記者洪瑞琴攝）

今年全國高級中等學校商業類技藝競賽「萌到爆」！大會吉祥物一亮相，立刻引發現場師生瘋狂討論：「這到底是…魚？龍？還是烏龜？」、「也太可愛了吧！」成為場邊最熱話題。

主辦的台南高商校長林聰明公布答案，這隻超萌公仔叫「鰲鰲」，是「龍頭+鯉魚身」的組合，靈感來自民間象徵「獨占鰲頭」的神獸鰲魚，同時呼應今年主題：「南得金手全制霸，商技少年占鰲頭」。名字既討喜，又充滿祝福意味。

林聰明說，台南是台灣文化源頭，也是科技發展的重要基地，所以這次競賽主視覺也融入滿滿府城元素，包括全台首學、延平郡王、魁星踢斗、媽祖林默娘、林百貨與沙崙科技城等，呈現台南的文化厚度與科技氣息。更特別的是，吉祥物也加入台南高商發源地三山國王廟的「鰲魚」木雕意象，象徵每位選手技藝精湛、能勇奪第一。

他透露，「鰲鰲」不是1次定稿，學校團隊前後修了3版才定案，希望呈現「可愛但有力量」的感覺。鰲魚在民間文化中是上古神獸，象徵拔得頭籌、出類拔萃，也期許選手們不只拿到金手獎，更能在各領域成為真正的高手。

今年競賽共有全國136校、519位高手齊聚，角逐76座金手獎與162座優勝。成績今日揭曉，由教育部國教署署長彭富源頒獎。他表示，政府持續推動技職教育，技藝競賽不只是展示技能的舞台，更是學生挑戰自我、追求卓越的重要動力。

各組第1名：平面設計—高雄海清工商楊云晴、網頁設計—中壢商業高中項邵竣、程式設計—高雄高商易文慧、文書處理—羅東高商李鎮宇、電腦繪圖—後壁高中蔡雨辰、會計資訊一中壢商業高中林佳琦、商業簡報—松山高商家事職業學校李文芸、職場英文—台中明道高中蕭釆妍、數位動畫—台中市大明高中劉沛語。

教育部國教署署長彭富源（左5）、台南高商校長林聰明（左4）與台南高商得獎學生合影。（記者洪瑞琴攝）

全國高級中等學校商業類技藝競賽吉祥物公仔，造型奇趣，引起場邊話題。（記者洪瑞琴攝）

