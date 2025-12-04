廚餘養豬1年落日有風險 養豬協會籲各縣市提早禁用

行政院拍板廚餘養豬設有1年落日條款，對此，養豬協會不盡滿意，呼籲各縣市政府自行提早禁用廚餘養豬，避免非洲豬瘟疫情風險。（資料照）

廚餘養豬沒蒸煮易發生非洲豬瘟疫情，但國內仍有421個養豬場使用廚餘，為避免疫情摧毀國內養豬產業，日前中央、地方與產業等各方討論廚餘禁用政策，行政院今（4日）正式拍板廚餘養豬設有1年落日條款，對此，養豬協會不盡滿意，呼籲各縣市政府自行提早禁用。

針對廚餘養豬仍設落日條款，中華民國養豬協會理事長潘連周昨直言：「不盡滿意」，重申仍擔心若這1年再有非洲豬瘟，誰要負責？他認為1年轉型期實在太久。因中央放寬地方政府可自設禁用期限，潘連周呼籲各縣市政府儘快宣布馬上禁用。

而農業部也提供補助輔導廚餘養豬戶轉用飼料，潘連周回憶，7年前相關政策是1頭豬補助2500元，這次補助拉到3600元，而且過去沒有補貼餵飼設備，這次設備有補貼，從30萬到300萬元，條件已經相當優渥，相信須轉型的421場會有超過3分之2有意轉型。

潘連周建議，今年12月底之前，政府應統計有意轉型的廚餘養豬戶數量，提供數據給環境部等參考，相信多數轉型的情況之下，未來將沒有多少豬可以幫忙去化廚餘，廚餘禁用的政策根本就不需要等1年，落日條款就該滾動檢討，提早全面禁用廚餘養豬。

