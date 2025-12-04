為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘養豬1年落日有風險 養豬協會籲各縣市提早禁用

    2025/12/04 18:01 記者吳柏軒／台北報導
    行政院拍板廚餘養豬設有1年落日條款，對此，養豬協會不盡滿意，呼籲各縣市政府自行提早禁用廚餘養豬，避免非洲豬瘟疫情風險。（資料照）

    行政院拍板廚餘養豬設有1年落日條款，對此，養豬協會不盡滿意，呼籲各縣市政府自行提早禁用廚餘養豬，避免非洲豬瘟疫情風險。（資料照）

    廚餘養豬沒蒸煮易發生非洲豬瘟疫情，但國內仍有421個養豬場使用廚餘，為避免疫情摧毀國內養豬產業，日前中央、地方與產業等各方討論廚餘禁用政策，行政院今（4日）正式拍板廚餘養豬設有1年落日條款，對此，養豬協會不盡滿意，呼籲各縣市政府自行提早禁用。

    針對廚餘養豬仍設落日條款，中華民國養豬協會理事長潘連周昨直言：「不盡滿意」，重申仍擔心若這1年再有非洲豬瘟，誰要負責？他認為1年轉型期實在太久。因中央放寬地方政府可自設禁用期限，潘連周呼籲各縣市政府儘快宣布馬上禁用。

    而農業部也提供補助輔導廚餘養豬戶轉用飼料，潘連周回憶，7年前相關政策是1頭豬補助2500元，這次補助拉到3600元，而且過去沒有補貼餵飼設備，這次設備有補貼，從30萬到300萬元，條件已經相當優渥，相信須轉型的421場會有超過3分之2有意轉型。

    潘連周建議，今年12月底之前，政府應統計有意轉型的廚餘養豬戶數量，提供數據給環境部等參考，相信多數轉型的情況之下，未來將沒有多少豬可以幫忙去化廚餘，廚餘禁用的政策根本就不需要等1年，落日條款就該滾動檢討，提早全面禁用廚餘養豬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播