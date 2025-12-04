AAA、高捷動漫交響樂週六登場 高捷：已完成疏運準備

AAA週六登場，高捷已完成各項疏運準備。（高捷提供）

AAA亞洲明星盛典、高雄耶誕生活節、高雄捷運公益動漫交響音樂會等多項大型活動，都在本週六登場，高雄捷運公司今指出，已完成各項疏運準備。

高雄世運主場館本週六將有AAA （Asia Artist Awards）頒獎典禮，預期將吸引大量國內外歌迷，高捷計畫動員逾百名人力並規劃加班車服務，散場後實施動線分流與部分天橋、地面人行道封閉措施，提醒旅客依照現場指引進站。

高捷也於12/6下午15:00至晚上23:00，12/7下午15:00至晚上22:00，於R16左營站閘門內付費區提供人工行李寄放服務，每件行李均一價100元，場域空間有限，額滿為止，最晚請於上述寄放時間內取回行李。

搭配高雄耶誕生活節點燈，在中央公園舉辦的動漫交響音樂會已成為傳統而眾所期待，高雄捷運特別攜手中鋼集團教育基金會、聯邦商業銀行，邀請市民在歲末共享感動時光。

今年同樣由南台灣交響樂團、當紅音樂演奏家長笛姊姊Lily、日本創作歌手山元聰，於12月6日晚間19:00在高捷中央公園站以「鬼滅之刃大全集」為演出主題，透過最具震撼力與情感深度的音樂進行演出。

12/6音樂會19:00至21:30進行期間，中央公園站將進行人潮管制，1號出入口只出不進，要進站旅客請至中山路對側2號及3號出入口進站，但需使用電梯的旅客（如輪椅及嬰兒車等），仍可由1號出入口電梯進出站。

高捷因人潮眾多，6日、7日11:00至23:30暫停販售腳踏車票，並請避免攜帶摺疊車搭乘，現場不售單程票，建議使用一卡通、信用卡感應，或於行程前購買高雄風華套票、高雄樂遊套票。

