苗栗議員力推開發福興溫泉區 帶動通霄觀光

苗栗縣議員徐永煌總質詢時，力推開發通霄福興溫泉區，帶動通霄觀光發展。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員徐永煌關心通霄鎮觀光發展，今（4）日在總質詢議程中力推開發福興溫泉區，尤其曾在前縣長任內曾做過可行性評估，希望苗栗縣政府能先鑿溫泉井，提高廠商經營意願；縣長鍾東錦表示，將透過公部門結合各界資源一起來努力。

徐永煌質詢指出，通霄鎮75％為丘陵地、25％為平地，只能推廣觀光，前縣長徐耀昌任內，雖然財政不佳，仍編列經費進行通霄溫泉開發的可行性評估，但後來就無進展，通霄鎮無大型觀光景點，目前推動通霄海水浴場活化，辦沙雕節活動也僅幾個月時間，加上海水浴場土地牽涉農業部林保署等權責單位，要活化海水浴場，推動上有困難，希望能縣府能協助推動通霄鎮溫泉觀光。

徐永煌表示，通霄推動福興溫泉區，已成立協會，很熱絡的往前推動，就是希望讓政府知道通霄很迫切要開發福興溫泉區，目前也獲通霄鎮代會的支持，希望苗縣府能協助先開挖溫泉井，廠商就會來，一旦福興溫泉區開發完成，可結合白沙屯拱天宮進香人潮，帶動通霄的觀光發展。

對於通霄溫泉產業開發，縣長鍾東錦表示，若有苗栗縣政府、通霄鎮公所通力合作加上業者的配合，開發溫泉是件非常好的事，站在縣府立場則希望盡量以招商的形式，開發優質水質的溫泉，透過公部門結合各界資源一起努力看看，讓通霄觀光更上一層樓。

