為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗議員力推開發福興溫泉區 帶動通霄觀光

    2025/12/04 17:49 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣議員徐永煌總質詢時，力推開發通霄福興溫泉區，帶動通霄觀光發展。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員徐永煌總質詢時，力推開發通霄福興溫泉區，帶動通霄觀光發展。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員徐永煌關心通霄鎮觀光發展，今（4）日在總質詢議程中力推開發福興溫泉區，尤其曾在前縣長任內曾做過可行性評估，希望苗栗縣政府能先鑿溫泉井，提高廠商經營意願；縣長鍾東錦表示，將透過公部門結合各界資源一起來努力。

    徐永煌質詢指出，通霄鎮75％為丘陵地、25％為平地，只能推廣觀光，前縣長徐耀昌任內，雖然財政不佳，仍編列經費進行通霄溫泉開發的可行性評估，但後來就無進展，通霄鎮無大型觀光景點，目前推動通霄海水浴場活化，辦沙雕節活動也僅幾個月時間，加上海水浴場土地牽涉農業部林保署等權責單位，要活化海水浴場，推動上有困難，希望能縣府能協助推動通霄鎮溫泉觀光。

    徐永煌表示，通霄推動福興溫泉區，已成立協會，很熱絡的往前推動，就是希望讓政府知道通霄很迫切要開發福興溫泉區，目前也獲通霄鎮代會的支持，希望苗縣府能協助先開挖溫泉井，廠商就會來，一旦福興溫泉區開發完成，可結合白沙屯拱天宮進香人潮，帶動通霄的觀光發展。

    對於通霄溫泉產業開發，縣長鍾東錦表示，若有苗栗縣政府、通霄鎮公所通力合作加上業者的配合，開發溫泉是件非常好的事，站在縣府立場則希望盡量以招商的形式，開發優質水質的溫泉，透過公部門結合各界資源一起努力看看，讓通霄觀光更上一層樓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播