    首頁 > 生活

    列管10年完成整治! 遠東機械嘉市「新厝廠」不再是鄰避設施

    2025/12/04 17:35 記者丁偉杰／嘉義報導
    遠東機械嘉市「新厝廠」舊廠址土壤污染，歷經10年完成整治改善。（嘉市政府提供）

    遠東機械嘉義市「新厝廠」舊廠址土壤污染，歷經10年整治改善，今年7月已完成解除列管程序，環保局今天表示，該場址污染物濃度已低於土壤污染監測標準，近2公頃土地回復健康，終於可再度安全活用。

    遠東機械新厝廠早年從事金屬基本工業，以製造自行車及機車零件為主，後於1991年關廠，因廠區運作時未妥善處理電鍍廢液及廢棄物致土壤污染，經環境部於2014年執行全國廢棄工廠調查時發現，土壤中重金屬鎳、鉻、銅及鉛濃度超過土壤污染管制標準，遂於2015年被公告為整治場址。

    遠東機械配合辦理污染調查、提出整治計畫並執行相關改善工程，歷經10年努力，污染物濃度經驗證已全數符合標準，今年7月已完成解除列管程序，成功達成整治目標。

    環保局表示，土壤及地下水一旦遭受污染，其整治作業不僅曠日費時，改善費用亦相當可觀，因此呼籲各事業單位針對廠內狀況應做好自主管理工作，定期檢視高污染潛勢區如製程區、廢水處理區、廢棄物存放區等是否有造成洩漏之疑慮，積極防範污染情事發生，共同守護環境品質與市民健康。

    嘉市住商不動產新民店長陳亮全說，該廠址原為鄰避設施，且為空地廢棄已久，如今完成整治改善，地段位於西區，且土地腹地廣，引發地方關注與討論未來重新活化運用，可望為地方注入新能量。

    嘉市環保局表示，遠東機械嘉市「新厝廠」污染物濃度已低於土壤污染監測標準，近2公頃土地可再度安全活用。（嘉市政府提供）

