為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    芎林番茄節12/6、7登場 搭幸福巴士、騎YouBike來玩有賞

    2025/12/04 17:16 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」番茄節產業文化活動週六、日在農民直銷站富林店登場。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」番茄節產業文化活動週六、日在農民直銷站富林店登場。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」番茄節產業文化活動週六、日一連兩天在農民直銷站富林店登場，特別安排番茄種植體驗、客家米食DIY、食農教育闖關等；響應環保，搭乘芎林幸福巴士或騎YouBike到會場，即可兌換有機蔬菜，數量有限，送完為止。

    番茄節由農糧署北區分署輔導芎林鄉農會舉辦，農會說，現場規劃「三章一Q」攤位，販售在地柑橘、番茄及稻米等農特產品，並推出消費滿額、打卡按讚送好禮及發票捐贈送好禮的公益活動，鼓勵民眾支持在地農業。

    農糧署北區分署指出，芎林鄉是新竹縣重要稻米產區，柑橘則以海梨柑及桶柑為主。芎林鄉農會積極推動產銷履歷集團驗證，目前柑橘與水稻驗證面積分別達26.6公頃及56.7公頃，顯示農業安全與品質持續提升。

    活動期間安排番茄種植體驗、客家米食DIY、食品安全講座及「食農教育闖五關」等，活動內容寓教於樂，讓民眾在互動中認識農業價值。另有「萌Q買菜趣」及「植物綠療癒體驗」等親子活動，深化食農教育推廣。

    現場結合在地社區規劃黑米壽司體驗，提供客家麻糬、爆米香和番茄莎莎醬試吃，讓消費者感受在地食材的美味與品質。期藉此活動結合在地農業與生活，促進農民收入，也讓民眾體驗客家飲食文化的獨特風味。

    芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」活動特別安排番茄種植體驗、客家米食DIY、食農教育闖關等。（擷取自芎林鄉農會臉書）

    芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」活動特別安排番茄種植體驗、客家米食DIY、食農教育闖關等。（擷取自芎林鄉農會臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播