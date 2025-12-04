為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    埔里牛眠里多水患祭拜溪神 3神獸進駐忠孝國小鎮壓防洪

    2025/12/04 17:14 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮牛眠里因有眉溪經過，曾發生多次水災，在地工藝師許富順因擅長製作吉祥物，創作3隻「鎮水神獸」石犀牛盼鎮壓水患。（民眾提供）

    南投埔里鎮牛眠里因有眉溪經過，曾發生多次水災，在地工藝師許富順因擅長製作吉祥物，創作3隻「鎮水神獸」石犀牛盼鎮壓水患。（民眾提供）

    南投埔里鎮牛眠里因有眉溪經過，曾發生多次水災，為祈求平安，發展成普度祭拜溪神習俗，在地工藝師許富順因擅長製作吉祥物，便創作3隻「鎮水神獸」石犀牛盼鎮壓水患，今則捐給當地牛眠里忠孝國小，不僅成為校園裝置藝術，也傳承地方信仰文化。

    埔里牛眠里舊稱「牛睏山」，因當地有座狀似睡牛的山巒得名，該里因有眉溪經過，過去曾發生多次水災，沖毀橋樑、堤防，甚至淹進聚落，居民為祈求平安，每年農曆7月都會在眉溪普度，祭拜溪神也成為埔里特殊習俗信仰。

    忠孝國小校長鐘森雄表示，近期得知工藝師許富順創作3隻「鎮水神獸」石犀牛要捐給牛眠里，便主動接洽與提供校園場地，並於今天順利運抵進駐；神獸面向眉溪象徵守護，並豎立解說牌，盼成為學校裝置藝術之外，也讓來訪的民眾，都能認識屬於牛眠里的防洪故事。

    牛眠里忠孝國小迎接「鎮水神獸」石犀牛，除做為校園裝置藝術，也傳承地方信仰文化。（民眾提供）

    牛眠里忠孝國小迎接「鎮水神獸」石犀牛，除做為校園裝置藝術，也傳承地方信仰文化。（民眾提供）

