邁入AI教育元年！雲縣與東吳大學簽署MOU 建構智慧學習路徑

雲林縣政府近年為縣立國中小學，購置水洗式智慧型黑板，更達到師生一平板願景，為讓智慧科技融入教育，今（4）日與東吳大學簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，將由東吳與輝達（NVIDIA）成立的AI學習中心，建構雲林專屬資料庫。縣府表示，正式邁入「AI教育元年」，將透過數據驅動與AI賦能，勾勒出智慧學習路徑。

縣府教育處長邱孝文表示，去年縣府斥資逾2億元，為185所縣立學校共2100間教室傳統黑板更換為水洗式智慧黑板，今年更是再投入2.8億元採購近3萬台平板，讓生生有平板，搭配智慧黑板讓學生學習成效如虎添翼，為讓學生學習更具智慧，因此與東吳大學簽署，盼以大數據及AI，勾勒出完整的智慧學習路徑。

今由雲林縣長張麗善與東吳大學校長詹乾隆，在眾多貴賓見證下簽署，也宣告雲林縣正式進入AI教育元年。詹乾隆指出，今年初學校巨量資料管理學院與輝達共同成立「智慧創新AI學習中心」，日後將會由此中心建構專屬於雲林的大數據資料庫。

詹乾隆指出，將設數位線上觀課系統並結合大數據分析，可以將老師使用平板的教學模式，導入資料庫中建立範本，讓其他教師也能透過共享機制學習不同教學方式，也盼能夠縮短城鄉差距，截至目前為止已導入將近千筆資料供師長公開閱覽。合作啟動後，不僅是善盡大學社會責任，也會利用與輝達成立的學習中心，導入培訓活動，如Omniverse 3D訓練、機器人模擬訓練，由輝達端頒發培訓證書，未來雲林學校也有機會參與。

張麗善表示，與大學端合作，標誌著雲林智慧教育的3大版圖正式串連成形，從國小端的智慧教育中心、國中端的6大自造科技中心，向上延伸至高中端的智慧創新AI學習中心，這條完整的學習路徑，將成為孩子科技能力發展的強大引擎。

