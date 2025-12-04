為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北敬老愛心卡是否改採累計制、開放超商購物 社會局惹毛議員

    2025/12/04 17:05 記者黃子暘／新北報導
    副市長朱惕之指出，敬老卡原意本是鼓勵長輩多出門走走，需了解開放超商使用是否符合法源。（記者黃子暘攝）

    新北市65歲以上的長者達80萬多人，新北市議會即將審議第一審查會明年度預算，今（4）日市議員李翁月娥提出變更議程，提案要求市府回應民意，開放每個月480點的敬老愛心卡點數可累積，並開放超商使用。副市長朱惕之指出，敬老卡原意本是鼓勵長輩多出門走走，需了解開放超商使用是否符合法源。社會局長李美珍聲稱已與悠遊卡公司討論，對方表示這會改變很多收銀機制，要再研議。科技發達的如今，推託之詞引發議員不滿。

    朱惕之指出，敬老卡的政策法源是鼓勵長輩搭大眾運輸工具、參與文康活動，議會關心敬老卡購物，與立法原意是有些差別，請社會局評估老人福利法是否一致。

    李翁月娥說，480點敬老愛心卡點數改採累積制、擴大開放超商購物使用，是不分黨派市議員都支持的政策，系統問題可以修改解決，難道議會必須被迫背書、同意市府預算，但市府卻不用回應民意？眼見社會局如此態度，她將刪除社會局預算。

    黃淑君直言，要審一審預算，先前要求社會局敬老卡擴大政策研議資料提供大會，卻根本沒放在議員桌上是要審什麼？簡直藐視議會，系統不可行不代表政策不可行、市府不能表達態度。

    市議員陳明義指出，敬老卡年編26億預算，代表80萬長輩並非人人全部使用點數，假設敬老卡使用率提到7成，支出提高到35億市府如何因應？主計處長吳建國表示，不夠的話會另籌財源；陳明義說，這不是經費、技術問題，市府都可與4大超商合作「幸福飽衛站」了，悠遊卡合作不是問題，如修改機制讓長輩可一起用點數支付車資，會鼓勵更多長輩出遠門。

    答詢中，李美珍數次與質詢議員搶話，更是讓黃淑君等怒批不尊重人。

