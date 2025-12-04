台灣測速照相密度「日本307倍」去年6都+國道開單2125萬件

台灣道路塞滿許多測速照相機、科技執法設備，讓許多民眾深惡痛絕。根據統計，台灣測速照相每1000公里就有82.8支，是日本0.27支的307倍。（資料照）

台灣道路塞滿許多測速照相機、科技執法設備，讓許多民眾深惡痛絕。根據統計，台灣測速照相每1000公里就有82.8支，是日本0.27支的307倍。雖然測速照相機幾乎都是由各縣市政府決定設置，但立法院要求內政部警政署應提出通盤檢討。

立法院交通委員會今天（4日）舉行專案報告，民進黨立委林俊憲指出，光是六都加上國道，2023年舉發2345萬件、2024年舉發2125萬件，平均每輛車每年至少收到一張罰單，這還不包含其他縣市，「是台灣人愛超速、開車不守規矩？還是本身制度或道路設計有問題」？

請繼續往下閱讀...

國民黨立委魯明哲也指出，根據SCDB測速照相全球統計網資料，台灣所有道路加總並平均，大約每1000公里就有82.8支測速照相機，反觀日本平均0.27支、新加坡26.99支，台灣的測速照相機密度真的太高。

各界對測速照相、科技執法設備評價正反不一，支持者認為可減少車禍事故，讓住家附近更安全、噪音更少；反對者認為速限設置不合理、「陷阱式」執法、影響駕駛專注力、罰鍰收入被地方政府拿去當「小金庫」胡亂使用。

交通罰鍰分配比例取決於舉發機關，直轄市、各縣市政府舉發案件，其罰鍰75%分配給直轄市或縣市政府、24%分配給各處罰機關，僅僅1%才繳給國庫，等於約99%的罰鍰是被地方政府拿走。

超速的執法面由內政部警政署負責，測速照相機的設置由各地方政府和警察單位負責，除了國道以外，幾乎所有的測速照相、科技執法設備都是地方政府決定裝設，交通部無權要求特定路段可否做測速照相或科技執法。

警政署說明，「取締一般交通違規作業程序」內有規定固定測速照相設置原則，之後會邀各警察機關、地方政府通盤檢討相關規定，包括現在設置標準是易肇事率、易違規率，概念較抽象，將評估朝量化方式檢討，針對民眾的疑慮討論修正。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法