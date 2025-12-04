澎湖海事回訪紐西蘭 校際互訪升級教育外交

澎湖海事造訪紐西蘭高中，讓中華民國國旗，在異國飄揚。（澎湖海事提供）

紐西蘭華卡塔尼高中師生去年9月來訪澎湖海事，澎湖海事校長顏嘉禾今年率隊回訪。此行不僅鞏固2校合作基礎、深化學生互動，更在駐紐西蘭台北經濟文化辦事處協助下，拜會當地台商會，延伸媒合Ara大學，校際互訪提升為具備政策層次與文化深度的教育外交。

這次交流從文化、課程、海洋教育到行政觀摩，獲得全面而深刻的國際學習經驗。華卡塔尼高中以極具代表性的毛利文化歡迎式開場，以傳統歌聲迎接遠道而來的澎湖海事，同時用象徵尊敬與祝福的hongi頭碰頭）禮表達誠摯歡迎。其中最令人難忘的，是校園內升起中華民國國旗。國旗在異鄉緩緩升起的瞬間，全體師生深切感受到紐方支持台灣友誼，也凸顯教育交流所帶動的民間外交力量。

另外，雙方具體而多層面討論海洋保育、永續教育、原民文化課程、偏鄉學校經營等議題行。澎湖海事團隊也受邀參與華卡塔尼高中行政會議，近距離觀摩紐西蘭行政制度、校務流程與教師合作方式。澎湖海事期盼將紐國教育強調開放、多元與信任精神帶回澎湖，成為未來校務發展與教育創新重要養分。

紐方由同班同學全程陪同，引導澎湖海事學生融入校園環境，參與語言、體育、自然科學等多元課程，實際體驗紐國開放與彈性的學習風格。學生同時加入多國學生共同參與的海洋教育國際交流營隊，內容包含海洋生物觀察、潮間帶生態調查、浮潛訓練、海洋保育與永續議題討論。

澎湖學子與紐西蘭學生一起參加海洋保育訓練營。（澎湖海事提供）

