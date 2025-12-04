為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    兒童新樂園迎第2千萬遊客 送1年免費入園、20張「1日樂Fun券」

    2025/12/04 16:29 記者董冠怡／台北報導
    兒童新樂園本月將迎來第2000萬名遊客，第2000萬名幸運兒可獲1張「幸福無限樂園卡」，明年一整年入園不限次數，每次最多可帶3人同行，以及20張「一日樂Fun券」。（資料照）

    台北市立兒童新樂園2014年開園至今11年，累計近1991萬人次，園方今天預告，預計本月上旬迎來第2000萬人次，第2000萬名遊客可獲1張「幸福無限樂園卡」，明年一整年入園不限次數，每次最多可帶3人同行，以及20張「一日樂Fun券」；第2000萬人前、後各5名，各別可獲6張「一日樂Fun券」，每張價值200元。

    兒童新樂園說，入園人次累計1999萬9900人次，改採人工計數，迎接第2000萬名遊客，和前、後各5名入園者，園區服務人員也會舉牌且拍照歡慶，即日起同步舉辦第2000萬名遊客到園日期預測抽獎活動，可於「臺北市兒童新樂園 Taipei Children's Amusement Park」臉書粉專 查詢詳細資訊。

    園方指出，民眾可於粉專指定貼文留言，預測第2000萬名遊客的到園日期，即具抽獎資格，會從預測正確日期的留言中，抽出10名幸運兒，每人可獲1張獲「一日樂Fun券」，活動時間為即起到第2000萬人次達成前一天深夜11點59分。

