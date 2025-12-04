為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東池上災後1600噸廢樹枝 環境部補助破碎再利用

    2025/12/04 15:54 記者黃明堂／台東報導
    池上鄉廢樹枝堆積成山，目前展開破碎再利用。（記者黃明堂翻攝）

    池上鄉廢樹枝堆積成山，目前展開破碎再利用。（記者黃明堂翻攝）

    今年楊柳颱風及樺加沙颱風重創台東，池上鄉大量樹木傾倒與折斷，災後累積超過1600公噸廢樹枝堆置於池上鄉衛生掩埋場，立委陳瑩、莊瑞雄向環境部反映，協調提供百萬經費，讓池上得以啟動廢樹枝破碎與去化作業，避免災害發生。

    楊柳颱風襲台時，台東多處路樹倒伏折斷。雖然公所第一時間出動人力及機具清理道路、恢復環境，但災後大量樹枝卻無法即時去化，短時間內堆積成超過1600公噸的「樹枝山」。除嚴重影響掩埋場的正常運作，也讓環境衛生面臨壓力。目前正逢年底會計年度結算，池上鄉公所無法提出相關補助的申請，陷入無經費可處理廢樹枝的窘境。

    池上鄉長林建宏表示，冬季天氣乾燥，一旦這批廢枝葉不慎引燃，後果難以想像，感謝陳瑩委員與莊瑞雄委員的全力協助，目前大型碎木機與挖土機已全面進場，加速去化堆置物，讓池上的環境更安全。對此，陳瑩指出，廢樹枝經過粉碎處理後，可做其它有效的再利用，但若沒有盡速妥善去化處理，廢樹枝就是潛在的危機。

    莊瑞雄表示，台東近年受到多次颱風重創，地方清理量能有限，因此中央與地方的合作必須更快速、更精準。他也承諾，後續將持續協調跨部會資源，讓鄉鎮在面對災害後的清理工作，不再年年陷入同樣困境。

    陳瑩指出，感謝環境部在10月下旬依據池上公所的破碎計畫，迅速核定經費並提供全面協助。陳瑩同時提到，這筆經費將直接用於災後廢樹枝破碎作業，讓環境迅速恢復整潔，也避免潛在火災風險擴大。

