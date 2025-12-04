為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆河油污濾水器補助遭批不足 市府強調7萬戶酌量補助

    2025/12/04 15:45 記者羅國嘉／基隆報導
    基隆財政處長謝妙蓮回應，這次補助計畫涵蓋約7萬多戶，包含濾芯與購買包裝水支出，因年底經費有限，補助金額酌量而行。（記者羅國嘉攝）

    基隆財政處長謝妙蓮回應，這次補助計畫涵蓋約7萬多戶，包含濾芯與購買包裝水支出，因年底經費有限，補助金額酌量而行。（記者羅國嘉攝）

    基隆河油污污染持續延燒，市府補貼政策除流程混亂、標準反覆，民眾不滿濾水器補助金太少。對此，議員張之豪表示，受污染的自來水讓許多家庭濾水器損壞，市府每戶僅補助一個濾芯、一千元，與實際費用落差大。財政處長謝妙蓮回應，這次補助計畫涵蓋約7萬多戶，包含濾芯與購買包裝水支出，因年底經費有限，補助金額酌量而行。

    張之豪指出，這次基隆自來水受油污污染，許多家庭的濾水器瞬間從純白變成污黑，濾芯全被破壞。基隆市政府雖補助每戶一個濾芯、一千元，但最基本的濾芯多要一千三以上，若家中裝兩支就不敷使用，中階濾芯更動輒3、4千元，補助明顯不足，也無法讓市民安心。

    他說，他從11月27日下午4點接到第一通民眾電話開始，就有人詢問濾芯補助、後續是否能賠償，以及因身體不適就醫是否能獲補償。有人一天腹瀉3次到同一家診所就醫，甚至被醫師提醒不要一直回來，怕造成誤會。許多民眾喝下受污染的水後出現不適，他連日接到大量陳情，濾芯補助與醫療補助問題成為最多民眾抱怨的焦點。

    財政處長謝妙蓮表示，這次補助計畫是以協助民眾為立場進行，涵蓋範圍廣泛，約有7萬多戶受影響，不僅包括濾水器補助，也包含購買包裝水的支出。她強調，由於年底將至且政府經費有限，才會在此考量下酌予補助。

