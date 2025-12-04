為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    後壁高中蔡雨辰電繪奪「金手獎」 笑稱考試成績「真的很爛」

    2025/12/04 16:36 記者洪瑞琴／台南報導
    南市後壁高中2年級學生蔡雨辰與「金手獎」第1名作品。（記者洪瑞琴攝）

    南市後壁高中2年級學生蔡雨辰與「金手獎」第1名作品。（記者洪瑞琴攝）

    平常考科不及格，卻能在技藝競賽奪冠！南市後壁高中2年級學生蔡雨辰，首次參加今年全國高中商業類技藝競賽，就在電腦繪圖項目一舉拿下「金手獎」第1名。她笑說自己考試成績「真的很爛」，但畫圖是她最喜歡、也最願意投入的事情，「這次得獎真的像作夢一樣！」

    雨辰的作品以「科技防災」為主題，畫面中角色手持象徵守護的「台灣之盾」，傳達在面對災害時，科技能帶來更多保護與應變方式。角色造型靈動、細節刻畫細膩，配色自然又協調，創意十足，讓評審一致大讚肯定。

    她就讀小六時因朋友一句「妳可以試試看」而踏入電腦繪圖世界。雖然學科成績不亮眼、常被自己兄姐比下去，但她始終把畫圖放在心中最重要的位置。國三畢業後升上高中，她一路期待能挑戰技藝競賽，如今首次登上全國舞台就奪冠，讓她興奮到直呼不可思議。她也感謝爸媽「終於想開了」，不用成績看待她，讓她能安心追夢。

    指導老師廖翠筠說，雨辰其實是「常勝軍」，在台南市級比賽屢屢得獎，頗有天分，加上對自己要求高，只要覺得不滿意就會一直修、一直練。她操作軟體技巧熟練，圖層、色塊運用靈活，用色風格鮮明，作品層次豐富，而且產量驚人，是老師眼中非常努力也非常有潛力的學生。

    這次奪冠，讓雨辰不只在全國舞台亮相，也替「地主隊」台南爭光，更以實際行動證明：成績不好並不代表沒有才華，只要找到熱愛、願意努力，也能畫出自己的金牌道路。

    南市後壁高中學生蔡雨辰在指導老師廖翠筠陪伴下，獲得「金手獎」第1名。（記者洪瑞琴攝）

    南市後壁高中學生蔡雨辰在指導老師廖翠筠陪伴下，獲得「金手獎」第1名。（記者洪瑞琴攝）

    南市後壁高中學生蔡雨辰奪冠，為台南地主隊爭光。（記者洪瑞琴攝）

    南市後壁高中學生蔡雨辰奪冠，為台南地主隊爭光。（記者洪瑞琴攝）

    蔡雨辰作品中角色手持象徵守護的「台灣之盾」，傳達面對災害時擁有多元防衛選項的概念，超前衛創意，獲評審肯定。（記者洪瑞琴攝）

    蔡雨辰作品中角色手持象徵守護的「台灣之盾」，傳達面對災害時擁有多元防衛選項的概念,超前衛創意,獲評審肯定。（記者洪瑞琴攝）

    熱門推播