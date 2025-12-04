為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東抓11萬隻綠鬣蜥創新高 議員建議開放捕獵、獎勵挖蛋

    2025/12/04 15:43 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣綠鬣蜥愈抓愈多。（記者葉永騫攝）

    屏東縣綠鬣蜥愈抓愈多。（記者葉永騫攝）

    屏東綠鬣蜥愈抓愈多，屏東今年再創新紀錄抓到11萬隻，縣議員洪宗麒表示，1隻母綠鬣蜥可生蛋60-70顆，他建議開放全民捕獵及獎勵民眾挖蛋，降低傷害。縣長周春米說，將綠鬣蜥歸零是長遠的目標，政府努力在做；縣府農業處長鄭永裕補充，挖蛋獎勵將向農業部反映。

    洪宗麒表示，綠鬣蜥109年移除8000多隻，114年卻增到11萬隻，愈移除愈多，對於農民的傷害很大，一隻母綠鬣蜥可以生60-70顆蛋，繁殖速度相當快，去年拿到執照獵人有706人，執行的卻只有約100人，而農民抓到綠鬣蜥不能拿獎金，他認為不適當，要求開放獵捕，並獎勵民眾挖綠鬣蜥的蛋，才能減少綠鬣蜥的數量。

    周春米指出，抑制綠鬣蜥數量是政府努力的目標，屏東縣移除全國第一名，但因為繁殖得很快，如何清零是長遠的目標，大家都在面對這個問題；屏東縣移除綠鬣蜥前3名分別是竹田鄉、新園鄉、萬丹鄉。

    農業處長鄭永裕說，屏東縣最早重視綠鬣蜥這個問題，所以早在107年就開始獎勵捕捉，今年因為中央重視，獵人多所以抓得多，而合法獵人今年開8班，訓練完成的合法獵人有600多人，中央規定受訓過的綠鬣蜥獵人才能抓是考慮到危險性，對於蛋的清除是否列入獎勵，將向農業部爭取。

    屏東縣議員洪宗麒帶著綠鬣蜥到縣議會質詢。（記者葉永騫翻攝）

    屏東縣議員洪宗麒帶著綠鬣蜥到縣議會質詢。（記者葉永騫翻攝）

    一隻母綠鬣蜥可以生60-70顆蛋，繁殖速度相當快。（記者葉永騫翻攝）

    一隻母綠鬣蜥可以生60-70顆蛋，繁殖速度相當快。（記者葉永騫翻攝）

