台大出現外籍生肺結核個案匡列逾900人 羅一鈞：拚寒假前完成檢驗

近期台大有學生感染肺結核，多名學生收到檢查通知。衛福部疾管署長羅一鈞說，目前掌握感染肺結核的個案是一名外籍生，在學校修課期間接觸的同學較多，因此已匡列900餘人，並已陸續寄發篩檢通知，考量台大學制為16週，希望力拚在寒假前完成檢驗，避免寒假後才來追蹤，希望大家體諒。

有台大學生在社群平台分享自己收到保健中心通知，提到符合「符合肺結核接觸者標準」，需接受衛教、X光和抽血檢查，另也有以畢業學生、在國外的交換學生也收到通知，引起學生討論，且傳聞其中許多學生都曾選修「經濟學原理」課程，但並未獲得證實。

羅一鈞說，目前與衛生局掌握，這次確診個案是一名外籍生，因為在學校修課接觸的同學比較多，按照匡列原則，衛生局、學校共匡列900多人，已陸續寄發通知，也提醒民眾，接到通知不等於感染，後續配合進行X光、抽血篩檢即可。

此外，羅一鈞提到，每年校園肺結核個案不少，由於台大採行16週學制，今年12月中旬就會開始放寒假，為避免到寒假後才進行追蹤，並需配合X光車進駐、抽血、衛教說明等事宜，會在學校放寒假前安排、完成同學集體篩檢，希望大家體諒。

疾管署副署長林明誠則指出，去年台灣肺結核確診數為6141人，今年1至10月確診數為4657人，我國結核病防治目標希望在2035年將肺結核發生率降至每10萬人口10以下。

