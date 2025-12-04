下元節又稱消災日 民俗專家教你改運秘訣

下元節是三官大帝中水官大帝的聖壽。（記者張協昇攝）

今天農曆10月15日是道教傳統信仰中的下元節，也就是三官大帝中的水官聖誕，水官主掌消災解厄，不少民眾準備壽桃等供品前往奉祀三官大帝的廟宇祭拜，民俗專家廖大乙表示，自覺1年來運勢不佳、諸事不順民眾，可準備龍眼乾等剝殼供品祭拜水官大帝，象徵由剝而復、否極泰來，並發願行善積德、奉公守法，自然能消災解厄、逢凶化吉。

廖大乙表示，道教信仰中的上元節、中元節及下元節，分別是代表上官大帝、地官大帝及水官大帝的生日，這三官合稱三官大帝或俗稱三界公，也就是堯、舜、禹三帝，相傳上官賜福、地官赦罪及水官解厄，與人們禍福榮祿息息相關，因此水官大帝主掌消災解厄，下元節又稱消災日，這一天水官會下凡來幫民眾解厄。

請繼續往下閱讀...

廖大乙指出，民眾如果自覺1年來身體欠安、工作不順遂，整體運勢不佳，想要消災解厄，可把握機會準備壽桃、水果以及龍眼干等象徵由剝而復、否極泰來的剝殼供品，到奉祀三官大帝的廟宇誠心跪拜祈求水官大帝庇佑，最重要的是要向水官大帝立誓發願改過遷善、行善積德，做人處事更應講信用、言出必行，並奉公守法、堅守崗位，來年運勢就會不一樣。

下元節又稱消災日， 民俗專家廖大建議民眾可準備龍眼乾等剝殼供品祭拜水官大帝。（資料照）

今天是下元節，南投市藍田書院舉辦祈福法會。（記者張協昇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法