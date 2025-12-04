迎接2026元旦曙光 阿里山林鐵觀日列車12/10起預售

阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台日出美景。（圖由吳明翰提供）

2025年將結束，已有民眾規劃上阿里山跨年、迎接2026新年曙光，為疏運阿里山國家森林遊樂區旅客，阿里山林業鐵路明年元旦的祝山觀日列車自清晨2點50分開行，車票將於12月10日上午9點起接受團體電話預約，12月18日上午6點起開放個人網路訂票。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，為了分流購票人潮，將於12月10日上午9點至13日下午4點，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班列車、3100張車票，阿里山車站的訂票專線05-2679200。

請繼續往下閱讀...

個人票12月18日上午6點起至31日上午12點止，開放網路訂票，每人每次限購6張票，也可在31日下午1點至5點到阿里山車站1樓購票，網路訂票與現場購票去回程共3900張車票。

林鐵及文資處表示，未售完的車票從元旦凌晨2點20分起，可在阿里山車站1樓購買，每人每次限購10張，售完為止，提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候。

林鐵及文資處說，遊客除可在榮獲金質獎特優的全台鐵路最高祝山車站欣賞紅楓外，接著可到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，當天包括董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團等表演團體精彩演出，還能在小笠原山觀景平台賞星、賞月，及在玉山群峰間迎接新年第一道曙光，回程第1班發車時間上午7點15分，末班車9點15分，山區溫度偏低，呼籲旅客注意保暖，列車資訊詳洽林鐵及文資處官網。

祝山日出美不勝收。（圖由吳明翰提供）

2026年林鐵觀日列車時刻表。（圖由林鐵及文資處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法