為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎接2026元旦曙光 阿里山林鐵觀日列車12/10起預售

    2025/12/04 15:25 記者王善嬿／嘉義報導
    阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台日出美景。（圖由吳明翰提供）

    阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台日出美景。（圖由吳明翰提供）

    2025年將結束，已有民眾規劃上阿里山跨年、迎接2026新年曙光，為疏運阿里山國家森林遊樂區旅客，阿里山林業鐵路明年元旦的祝山觀日列車自清晨2點50分開行，車票將於12月10日上午9點起接受團體電話預約，12月18日上午6點起開放個人網路訂票。

    阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，為了分流購票人潮，將於12月10日上午9點至13日下午4點，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班列車、3100張車票，阿里山車站的訂票專線05-2679200。

    個人票12月18日上午6點起至31日上午12點止，開放網路訂票，每人每次限購6張票，也可在31日下午1點至5點到阿里山車站1樓購票，網路訂票與現場購票去回程共3900張車票。

    林鐵及文資處表示，未售完的車票從元旦凌晨2點20分起，可在阿里山車站1樓購買，每人每次限購10張，售完為止，提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候。

    林鐵及文資處說，遊客除可在榮獲金質獎特優的全台鐵路最高祝山車站欣賞紅楓外，接著可到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，當天包括董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團等表演團體精彩演出，還能在小笠原山觀景平台賞星、賞月，及在玉山群峰間迎接新年第一道曙光，回程第1班發車時間上午7點15分，末班車9點15分，山區溫度偏低，呼籲旅客注意保暖，列車資訊詳洽林鐵及文資處官網。

    祝山日出美不勝收。（圖由吳明翰提供）

    祝山日出美不勝收。（圖由吳明翰提供）

    2026年林鐵觀日列車時刻表。（圖由林鐵及文資處提供）

    2026年林鐵觀日列車時刻表。（圖由林鐵及文資處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播