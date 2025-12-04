為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    議員建議比照其他縣市規劃城市幣 苗縣府：規劃中明年7月啟動

    2025/12/04 16:01 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣議員葉忠倫總質詢建議苗栗縣是否比照新北市、台東縣等縣市發行城市幣數位點數平台，並與其他縣市互通，促進縣內經濟、觀光發展。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員葉忠倫總質詢建議苗栗縣是否比照新北市、雲林、台東縣等縣市建置城市幣數位點數平台，並與其他縣市互通，促進縣內經濟、觀光發展；行政處長許淑娥回應，城市幣正規劃中，預計明年7月啟動。

    葉忠倫表示，新北市等縣市已開辦城市幣數位點數平台，甚至可以互通，城市幣可以推動數位治理、串聯在地經濟、整合生活服務等，苗栗縣是否有城市幣數位點數平台的建置計畫？並結合縣內商圈、夜市、觀光景點與鄉鎮市公所，運用縣民福利點數、志工服務時數、觀光活動參與點數等，形成整合性平台，刺激在地經濟發展。

    行政處長許淑娥答詢，落實鍾縣長推動智慧城市政策 今年初已啟動規劃苗栗城市幣數位平台建置，將政策宣傳數位化，設計8項發放點數任務，讓參與民眾取得點數後，可至特約店家選擇自己喜歡的商品折抵消費，取代過往傳統紙本文宣發放特定宣導品的方式。

    許淑娥表示，明年2月起將辦理特約店招募，請各局處協助提供建議商家、農漁會小舖、青創店家等，提升在地商家收益及持色產品的曝光度，未來還可以擴大與其他縣市合作，點數互相流通振興消費，預計明年7月啟動苗栗城市幣數位點數平台運作。

