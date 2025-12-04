為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    碧潭堰「魚」你相遇！12/13、12/14舉辦秋冬洄游生物特展

    2025/12/04 15:27 記者翁聿煌／新北報導
    碧潭堰「魚」你相遇限時特展邀你探索新店溪生態奧秘。（記者翁聿煌攝）

    碧潭堰「魚」你相遇限時特展邀你探索新店溪生態奧秘。（記者翁聿煌攝）

    新北市水利局將於12月13日、14日在碧潭橋下的碧潭堰魚道旁，舉辦為期兩日的「2025碧潭堰魚道洄游生物特展」，此次活動將展出秋冬時節洄游至碧潭堰魚道的珍貴生物，讓民眾有機會零距離感受大自然的奧妙與生命韌性，歡迎市民朋友把握機會踴躍參加。

    水利局長宋德仁表示，碧潭堰魚道不僅是一項水利設施，更是維護新店溪生態廊道的重要功臣，這次特展精選洄游生物，讓民眾親眼見證牠們克服困難、逆流而上的生命奇蹟，共同探索新店溪的生態奧秘。

    宋德仁說，為讓民眾更深度了解碧潭堰，活動期間特別規劃4梯次「碧潭堰周邊導覽活動」，每梯次約40至50分鐘，由專業講師深度解說碧潭堰周遭環圈的水生態、水文化與水育樂等水價值，帶領大家從不同視角認識碧潭的歷史與生態意義。

    水利局表示，不論是對生態教育有興趣的家庭，還是想深度了解地方文化的文史愛好者，歡迎把握機會踴躍參加特展及導覽活動，共同見證新店溪的美好與活力。

    特展時間為12月13日、14日（每日9點至15點），地點在碧潭橋下空間（碧潭堰魚道旁），導覽梯次共4梯次，13日10點、14點，14日10點、14點，民眾可洽導覽報名網址。

    碧潭堰魚道洄游生物特展將有專業講師深度解說碧潭堰周遭環圈。（記者翁聿煌攝）

    碧潭堰魚道洄游生物特展將有專業講師深度解說碧潭堰周遭環圈。（記者翁聿煌攝）

    碧潭堰魚道洄游生物特展將於12月13日及14日於碧潭橋下空間（碧潭堰魚道旁）舉行。（新北市水利局提供）

    碧潭堰魚道洄游生物特展將於12月13日及14日於碧潭橋下空間（碧潭堰魚道旁）舉行。（新北市水利局提供）

