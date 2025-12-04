基隆河油污元凶仍未明 廟口業者：沒查清楚怎麼做生意

基隆廟口小吃雖未受波及，但業者希望政府查明污染源，對市民才有交代。（記者盧賢秀攝）

基隆河的自來水抽水站最快明天就會恢復抽水，但至今污染元凶都還沒找到，基隆廟口業者希望政府儘速找到污染源頭，不然大家對水源有疑慮，怎麼做生意，而且全基隆市民都會受到影響，沒查到元凶無法交代。

基隆河油污事件，影響基隆和新北市汐止區10幾萬戶用水，很多人搶購瓶裝水飲用，洗衣服都有油味，清洗水塔還要排隊排一個星期以上，怨言四起。廟口小吃使用的是暖暖西勢水庫的水，與抽基隆河水的新山淨水廠是不同供水系統，因此並未受波及。

請繼續往下閱讀...

基隆河即將恢復抽水，但污染源仍不明，民眾說對自來水還是不太放心，廟口攤商說，沒查清楚怎麼做生意，不光是影響廟口生意而已，還影響全基隆市民，這麼大污染源，影響10幾萬人用水，一定要找出污染源頭，否則對市民無法交代。

仁愛區新店里長林祐益也說，很多民眾問他，要清水塔怎麼申請，跟誰申請，連里長也不知道，事件發生了，這些賠償方案要說明清楚，才能跟里民溝通，水公司賠償回饋幾度的水費有什麼用，現在找不到源頭就麻煩了。

基隆源遠路102巷持續清淤，減少基隆河污染。（記者盧賢秀攝）

