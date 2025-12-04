為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    氣象署緊急發布中度磁暴警示！ 無線電通訊、電力系統可能出現問題

    2025/12/04 15:09 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署緊急發布中度磁暴警示。（氣象署提供）

    氣象署緊急發布中度磁暴警示。（氣象署提供）

    中央氣象署今天（4日）緊急說明，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）磁暴等級，電力系統、太空飛行器操作、無線電通訊可能出現問題。

    中央氣象署說明，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區（AR4299）在12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

    依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的WSA-Enlil模式資料分析，台灣時間12月4日2時起地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

    預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統部分，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。另外，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

    氣象署緊急發布中度磁暴警示。（氣象署提供）

    氣象署緊急發布中度磁暴警示。（氣象署提供）

    氣象署緊急發布中度磁暴警示。（氣象署提供）

    氣象署緊急發布中度磁暴警示。（氣象署提供）

