為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗北停車空間不足 苗縣府擬投入16億元改善

    2025/12/04 16:00 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣苗北停車空間不足，衍生困擾，縣議員葉忠倫（右）總質詢要求苗縣府規劃地下停車場；縣府交通工務處長古明弘回應，已規劃竹南運動公園及頭份國中地下停車場。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣苗北停車空間不足，衍生困擾，縣議員葉忠倫（右）總質詢要求苗縣府規劃地下停車場；縣府交通工務處長古明弘回應，已規劃竹南運動公園及頭份國中地下停車場。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣議員葉忠倫今（4）日總質詢關心苗北地區停車空間不足，衍生困擾，要求苗栗縣政府規劃竹南運動公園地下停車場；縣府交通工務處長古明弘回應，已規劃竹南運動公園及頭份國中地下停車場，各規劃300個停車格，經費各需8億元，惟須等財劃法定案及爭取中央經費補助才可做。

    葉忠倫質詢指出，苗北地區的竹南運動公園鄰近苗北藝文中心、竹南全民運動館、圖書館、游泳池等，常舉辦大型活動，加上住宅密度高，周邊路邊停車空間已不敷使用，平日就無空間可停車，造成民眾極大困擾，希望能規劃竹南運動公園地下停車場，來改善苗北地區停車問題。

    苗縣府交通工務處長古明弘答詢表示，竹南運動公園及頭份國中停車場規劃，是縣政施政兩大停車重點目標，竹南運動公園規劃1公頃，為地下1層，頭份國中用地0.5公頃，規劃地下2層，各提供300個停車位，兩個停車場基地經費各約8億元預算，必須等財劃法確認後及爭取中央經費補助才可做。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播