苗北停車空間不足 苗縣府擬投入16億元改善

苗栗縣苗北停車空間不足，衍生困擾，縣議員葉忠倫（右）總質詢要求苗縣府規劃地下停車場；縣府交通工務處長古明弘回應，已規劃竹南運動公園及頭份國中地下停車場。（記者張勳騰翻攝）

苗栗縣議員葉忠倫今（4）日總質詢關心苗北地區停車空間不足，衍生困擾，要求苗栗縣政府規劃竹南運動公園地下停車場；縣府交通工務處長古明弘回應，已規劃竹南運動公園及頭份國中地下停車場，各規劃300個停車格，經費各需8億元，惟須等財劃法定案及爭取中央經費補助才可做。

葉忠倫質詢指出，苗北地區的竹南運動公園鄰近苗北藝文中心、竹南全民運動館、圖書館、游泳池等，常舉辦大型活動，加上住宅密度高，周邊路邊停車空間已不敷使用，平日就無空間可停車，造成民眾極大困擾，希望能規劃竹南運動公園地下停車場，來改善苗北地區停車問題。

請繼續往下閱讀...

苗縣府交通工務處長古明弘答詢表示，竹南運動公園及頭份國中停車場規劃，是縣政施政兩大停車重點目標，竹南運動公園規劃1公頃，為地下1層，頭份國中用地0.5公頃，規劃地下2層，各提供300個停車位，兩個停車場基地經費各約8億元預算，必須等財劃法確認後及爭取中央經費補助才可做。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法