不是國家隊！ 彰中三傑研發「3分鐘智慧換電」 奪國際機器人奧賽銀牌

彰中高三生同班同學黃定理（左起）、蘇立原、薛琮瀚，3人組隊代表台灣參加今年國際奧林匹亞機器人大賽總決賽， 勇奪銀牌獎，凱旋歸國。（記者張聰秋攝）

彰中隊打敗國家隊凱旋歸來！上個月（11）底在新加坡舉辦2025國際奧林匹亞機器人大賽總決賽（World Robot Olympiad International Final），彰化高中組隊代表台灣唯一參賽，3名三年級同班同學黃定理、蘇立原、薛琮瀚，以AI影像辨識檢測電動車的電池性能，達成3到5分鐘快速智慧換電，減少充電時間；該研發作品在「未來新創家（Future Innovators）」項目中，與69個國家隊代表較勁，一舉拿下銀牌獎，為台灣與彰化寫下榮耀的新篇章。

3人分工，黃定理負責機器組裝、蘇立原進行軟體設計，薛琮瀚統整做英文報告，3天競賽裡接受多輪全英文簡報與即時問答，團隊合作無間，成功關鍵就在於建立信任、加強溝通和明確目標與各自發揮擅長的角色。

請繼續往下閱讀...

隊長黃定理求學過程並非順風順水，小時候因為閱讀障礙，國小唸資源班，後來上普通班，高中考上數理資優班，家人在他國小就接觸機器人組裝學習與參賽，一路讓他做最喜歡又擅長的興趣，圓「樂高達人」夢，憑藉熱忱與努力，從國內賽闖進國際賽，這次與金牌擦身而過，難掩失望，「今年只得銀牌，我要繼續挑戰明年的金牌！」他跟媽媽約定明年再接再厲。

黃定理說，國內電動車尚未普及，他們決定從縮短電動車充電時間，提高民眾購車意願，以此進行換電研究並搭配可二次利用的儲電換電站，再從換電站汰換回收系統的電池，提煉鋰、鈷、鎳等貴金屬，這些稀有貴金屬可再造電動車的電池，形成資源循環再利用的製造鏈，他們設計的換電站好比加油站，3到5分鐘就能搞定充電。

蘇立原也說，從國內縣賽晉級國際賽讓他們信心大增，研發組裝、設計軟體、統整，每個環節都很重要，缺一不可。薛琮瀚表示，來自不同國家，大家都是講英語，成功站上國際舞台，更讓人體會外語能力的重要。

校方今表揚獲獎學生，縣長王惠美到場鼓勵，親送獎金與紅榜給學生與指導老師，誇讚獲獎學生既是彰中之光更是彰化、台灣之光。校長王延煌感謝家長會與校友會的支持與贊助，成就學生逐夢國際舞台；也感佩師長們長期投入培訓與陪伴，讓孩子的努力終能開花結果。

彰中今以辦喜事的心情，表揚3名學生拿到國際銀牌，獲獎學生的家長還有阿公都到場沾光。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美（左1）頒發紅榜給學校，讚揚獲獎學生是彰中、彰化與台灣之光，校長王延煌（右2）感謝師長付出讓學生的努力終能開花結果。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法