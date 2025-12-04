台東弱勢家庭再獲凱基、南山贈微型保險 意外身故理賠30萬

台東縣政府今日舉辦「微加保障 守護幸福」微型保險感恩捐贈儀式。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府今日舉辦「微加保障 守護幸福」微型保險感恩捐贈儀式，縣長饒慶鈴感謝凱基人壽、南山人壽、南山產物保險及南山人壽慈善基金會多年來與縣府攜手，為弱勢家庭建構更完整的基礎保障。目前已為5萬1821人次弱勢縣民提供最高意外身故30萬元保險保障，累計協助完成32件理賠、金額達934萬元。

饒慶鈴進一步表示，縣府持續擴大保護網，今年8月起，與南山人壽慈善基金會、南山產物保險公司合作，首次推出「微型火災費用不便保險」，針對列冊低收入戶及中低收入戶民眾，提供每人8000元的火災不便保險金，同一次事故給付1次，保險期間內最高可給付2次，協助受災家庭在事故後能立即獲得必要的應急資源，協助家庭度過緊急難關，已有1萬890位縣民納保。

請繼續往下閱讀...

社會處長陳淑蘭說明，南山人壽微型團體傷害保險原本投保資格為15歲至65歲具低收或中低收入戶者（非身心障礙者），每人享有意外身故30萬保額保障，失能保障依失能比率給付；為擴大弱勢族群的安全防護網，12月起，更將保障對象進一步擴大至65至75歲領有中低收入老人津貼的長者，預估新增約千名受益者。均由社會處與合作保險公司依名冊主動加保，後續也會主動聯繫協助民眾申辦理賠。

社會處表示，民眾發生事故需申請理賠，請於10日內聯繫縣府社會處社會救助及社工科（089-350731分機231），或洽詢合作保險公司協助辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法