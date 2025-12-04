拉拉山遊客中心等7處風景區公有停車場 增設充電樁

桃園市政府風管處在多處風景區公有停車場設置電動車充電樁。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府風管處今年已完成拉拉山遊客中心等7處風景區公有停車場的電動車充電樁基礎設施建置，共有180千瓦快充8槍、11千瓦慢充6槍，都已投入營運、開始收費。

風管處長廖育儀說，為推動淨零碳排、打造低碳旅遊環境，風管處設置7處風景區公有停車場的電動車充電樁，包括虎頭山環保公園、北橫遊客中心、慈湖、小烏來、小烏來風景特定區遊客中心、巴陵二號隧道、拉拉山遊客中心停車場，分別增設快充或慢充2槍。

其中，拉拉山遊客服務中心停車場的快充站，是北台灣海拔最高180千瓦充電站，民眾駕駛電動車前往拉拉山、巴陵、明池時，能減輕「續行旅程焦慮」，廖育儀說，7處風景區公有停車場設置了快、慢充設備，充電接頭可支援目前市面上的多數品牌電動車，可望滿足多元車型需求；所有充電設備都已通過「產品安全驗證」與「電能計量檢定」，搭載一鍵斷電安全防護系統，民眾可安心使用。

充電樁支援LINE Pay、信用卡、遠傳帳單等多元支付，民眾另可查詢定位、掃描開充、查看歷史紀錄等，方便使用，廖育儀提醒，非電動車不得占用電動車專用車格，民眾應共同維護充電環境。

