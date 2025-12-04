大型韓團演唱會帶動高雄國際化 安芝儇示範騎YouBike暢遊

大型韓團演唱會帶動高雄國際化，台鋼雄鷹韓籍啦啦隊員示範騎YouBike暢遊。（高市交通局提供）

高雄近年「韓團」大型演唱會一場接一場，不僅吸引國內粉絲，也讓許多國際旅客把高雄納入旅遊清單，高雄12月也迎來「2025 AAA亞洲明星盛典」，交通局為迎接各國旅客，特別推出「外籍旅客YouBike租借教學短影音」，邀請台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS的韓籍成員安芝儇親自示範影片，搭配全英文字幕，讓外籍旅客輕鬆用YouBike逛高雄。

交通局表示，隨著大型國際活動接連在高雄舉辦，外籍旅客對便捷交通需求大幅增加，其中YouBike是短程移動最受歡迎的交通工具之一，在AAA明星盛典期間，預期市區交通需求會比以往熱絡，因此錄製影片鼓勵外籍旅客多使用公共運具YouBike，減少塞車風險且更環保、方便。

市府邀請到人氣啦啦隊員安芝儇演出，希望以最貼近國際旅客的語言、視角與風格，讓國際粉絲在觀賞演唱會或參與活動之餘，一起輕鬆騎上YouBike，玩出屬於自己的高雄路線，享受輕鬆且環保的城市漫遊體驗。

短影音在高雄市政府交通局及YouBike微笑單車公司官方社群平台上架，交通局表示，高雄將持續朝向國際城市邁進，打造更友善、更流暢的交通環境，讓每位旅客都能感受到高雄的熱情與便利；臉書影片可連結https://reurl.cc/4br4LL

高雄YouBike2.0官網：https://www.youbike.com.tw/region/kcg/

