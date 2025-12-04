基隆油污處理變2次危機 童子瑋：市府應重整補助機制 提高補助額度

基隆市議長童子瑋痛批市府「第二場危機」由補助機制引爆，要求市府全面檢討，並提出三大方向補助方式需一次說清楚、簡化行政流程、提高補助額度，像是濾芯更換補助至少應考慮加倍，以5000元為目標，甚至可減少繁瑣審核機制，改為直接普發現金。（童子瑋提供）

基隆河油污污染持續延燒，市府補貼政策卻因流程混亂、標準反覆，引發市民更大反彈。基隆市議長童子瑋今（4日）痛批市府「第二場危機」由補助機制引爆，要求市府全面檢討，並提出三大方向補助方式需一次說清楚、簡化行政流程、提高補助額度，像是濾芯更換補助至少應考慮加倍，以5000元為目標，甚至可減少繁瑣審核機制，改為直接普發現金。

童子瑋指出，油污危機本身就是市民第一重的不滿，而市府的事後處理，更讓他在第一線聽到許多加倍的民怨，可說市府的處理是這次事件的第二場危機。他分析，油污事件從11月27日發生，到12月1日市長才宣布啟動災害準備金，但補助申請方式與條件顯然沒有經過完整沙盤推演。要求民眾保全各種證據和資料，一下又說只有飲用水、就醫紀錄與水塔清洗可以申請，直到昨天，才勉強擠出濾水器1000元補助。

童子瑋強調，相關方案的申請流程極為不清楚。無論是打電話詢問，或請媒體協助瞭解，市府幾乎只回應「請洽里長與區公所」；但市民真的去問時，基層也只能表示還要再向市府確認，同時還得一邊教學市民、一邊協助收集表格。質疑「這難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上嗎？」

童子瑋表示，他要嚴正呼籲市政府務必將心比心、苦民所苦，不要再以擠牙膏式方式處理問題，並請與中央單位緊密合作，儘速查緝元兇、找出真正污染源；在災害補助配套上，也務必重新檢討申請流程與補助額度。另盼市府未來可採優先導入電子化申請表單；確實給予里長與區公所完整且一致的說明資訊；向市民清楚公告補助範圍與填寫範例等。

