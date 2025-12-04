為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆油污處理變2次危機 童子瑋：市府應重整補助機制 提高補助額度

    2025/12/04 15:05 記者羅國嘉／基隆報導
    基隆市議長童子瑋痛批市府「第二場危機」由補助機制引爆，要求市府全面檢討，並提出三大方向補助方式需一次說清楚、簡化行政流程、提高補助額度，像是濾芯更換補助至少應考慮加倍，以5000元為目標，甚至可減少繁瑣審核機制，改為直接普發現金。（童子瑋提供）

    基隆市議長童子瑋痛批市府「第二場危機」由補助機制引爆，要求市府全面檢討，並提出三大方向補助方式需一次說清楚、簡化行政流程、提高補助額度，像是濾芯更換補助至少應考慮加倍，以5000元為目標，甚至可減少繁瑣審核機制，改為直接普發現金。（童子瑋提供）

    基隆河油污污染持續延燒，市府補貼政策卻因流程混亂、標準反覆，引發市民更大反彈。基隆市議長童子瑋今（4日）痛批市府「第二場危機」由補助機制引爆，要求市府全面檢討，並提出三大方向補助方式需一次說清楚、簡化行政流程、提高補助額度，像是濾芯更換補助至少應考慮加倍，以5000元為目標，甚至可減少繁瑣審核機制，改為直接普發現金。

    童子瑋指出，油污危機本身就是市民第一重的不滿，而市府的事後處理，更讓他在第一線聽到許多加倍的民怨，可說市府的處理是這次事件的第二場危機。他分析，油污事件從11月27日發生，到12月1日市長才宣布啟動災害準備金，但補助申請方式與條件顯然沒有經過完整沙盤推演。要求民眾保全各種證據和資料，一下又說只有飲用水、就醫紀錄與水塔清洗可以申請，直到昨天，才勉強擠出濾水器1000元補助。

    童子瑋強調，相關方案的申請流程極為不清楚。無論是打電話詢問，或請媒體協助瞭解，市府幾乎只回應「請洽里長與區公所」；但市民真的去問時，基層也只能表示還要再向市府確認，同時還得一邊教學市民、一邊協助收集表格。質疑「這難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上嗎？」

    童子瑋表示，他要嚴正呼籲市政府務必將心比心、苦民所苦，不要再以擠牙膏式方式處理問題，並請與中央單位緊密合作，儘速查緝元兇、找出真正污染源；在災害補助配套上，也務必重新檢討申請流程與補助額度。另盼市府未來可採優先導入電子化申請表單；確實給予里長與區公所完整且一致的說明資訊；向市民清楚公告補助範圍與填寫範例等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播