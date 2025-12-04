為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭頭城疑木構古船被當漂流木 文化界抨擊粗暴對待

    2025/12/04 14:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    疑古船遺構陸續被挖掘後堆置。（宜蘭文史工作者提供）

    疑古船遺構陸續被挖掘後堆置。（宜蘭文史工作者提供）

    宜蘭頭城一處建築工地2日下午挖掘出疑似古船遺構，文化局派員會勘，初判是早期漂流木後經加工的構造物，但文化界認為古船被當漂流木，形同粗暴對待，質疑會勘過程也有明顯瑕疵。文化局表示，為求謹慎，5日將邀集考古遺址專家學者現勘。

    宜蘭縣文化協會、暗坑文化工作室、宜蘭惜溪聯盟今天聯合聲明，表示3日會勘時，沒有具考古或船舶文物背景的專家、學者、文資審議委員出席，只以「看似漂流木」草率下結論，甚至宣稱以「照片」提供委員判斷，企圖以行政程序掩蓋問題。此作法不僅不尊重專業，更已明顯違反文資法精神。

    聲明指出，文化局的作為，完全不符合法條要求，無立即停工確認、無專家現勘、無調查程序、無送審議會。在所有法律要求的程序中，文化局幾乎「零作為」。

    宜蘭縣文化協會表示，在多個文化團體協助下，緊急邀請宜蘭文化獎得主、考古專家邱水金前往現勘。邱老師初判為疑似古船遺構，可能是首度出土、可證實頭圍港歷史的重要物證，具有高度文化與歷史價值。

    宜蘭縣文化協會說，由於現場缺乏任何保護措施，經與施工單位協調，相關文物已暫時由邱老師帶回工作室妥善保存，後續進行更完整的專業調查。文化局身為主管機關，卻未依法啟動程序、未邀請專家、未即時保護文物，甚至讓重要遺構曝曬在工地中，令人痛心。要求宜蘭縣府立即啟動正式調查程序，並邀請考古、文資、船舶史等領域的專家學者到場會勘。

    工程人員開挖建物地下室，發現工地疑有古船遺構。（宜蘭文史工作者提供）

    工程人員開挖建物地下室，發現工地疑有古船遺構。（宜蘭文史工作者提供）

    疑似古船遺構被運至考古專家邱水金工作室暫存。（宜蘭文史工作者提供）

    疑似古船遺構被運至考古專家邱水金工作室暫存。（宜蘭文史工作者提供）

    疑古船遺構附近現場發現陶片。（宜蘭文史工作者提供）

    疑古船遺構附近現場發現陶片。（宜蘭文史工作者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播