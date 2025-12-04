宜蘭頭城疑木構古船被當漂流木 文化界抨擊粗暴對待

疑古船遺構陸續被挖掘後堆置。（宜蘭文史工作者提供）

宜蘭頭城一處建築工地2日下午挖掘出疑似古船遺構，文化局派員會勘，初判是早期漂流木後經加工的構造物，但文化界認為古船被當漂流木，形同粗暴對待，質疑會勘過程也有明顯瑕疵。文化局表示，為求謹慎，5日將邀集考古遺址專家學者現勘。

宜蘭縣文化協會、暗坑文化工作室、宜蘭惜溪聯盟今天聯合聲明，表示3日會勘時，沒有具考古或船舶文物背景的專家、學者、文資審議委員出席，只以「看似漂流木」草率下結論，甚至宣稱以「照片」提供委員判斷，企圖以行政程序掩蓋問題。此作法不僅不尊重專業，更已明顯違反文資法精神。

聲明指出，文化局的作為，完全不符合法條要求，無立即停工確認、無專家現勘、無調查程序、無送審議會。在所有法律要求的程序中，文化局幾乎「零作為」。

宜蘭縣文化協會表示，在多個文化團體協助下，緊急邀請宜蘭文化獎得主、考古專家邱水金前往現勘。邱老師初判為疑似古船遺構，可能是首度出土、可證實頭圍港歷史的重要物證，具有高度文化與歷史價值。

宜蘭縣文化協會說，由於現場缺乏任何保護措施，經與施工單位協調，相關文物已暫時由邱老師帶回工作室妥善保存，後續進行更完整的專業調查。文化局身為主管機關，卻未依法啟動程序、未邀請專家、未即時保護文物，甚至讓重要遺構曝曬在工地中，令人痛心。要求宜蘭縣府立即啟動正式調查程序，並邀請考古、文資、船舶史等領域的專家學者到場會勘。

工程人員開挖建物地下室，發現工地疑有古船遺構。（宜蘭文史工作者提供）

疑似古船遺構被運至考古專家邱水金工作室暫存。（宜蘭文史工作者提供）

疑古船遺構附近現場發現陶片。（宜蘭文史工作者提供）

