一堆人觀念全錯了！ 方向燈要打多久才能轉？ 老司機曝正解

名網友日前在網路上發文詢問，行車時，方向燈要打多久後轉彎，才不會被稱為「馬上打馬上轉」而違規？路口示意圖。（資料照）

一名網友日前在網路上發文詢問，行車時，方向燈要打多久後轉彎，才不會被稱為「馬上打馬上轉」而違規挨罰？文章PO出後，引發討論。不過，立刻有網友指正，並不是方向燈「打幾秒」的問題，重點其實是在於距離。交通安全規定，方向燈應該在距離路口30公尺前就顯示方向燈。

不少駕駛在駕車時，因為沒有按照規定正確使用方向燈，而造成行車糾紛或吃上違規罰單，甚至發生事故。而在警方到場處理時，常會聽到民眾指控對方「太晚打方向燈」才造成事故。對此，日前就有網友在Threads發文詢問，所以方向燈要打多久才不叫「馬上打馬上轉」？

對此，不少經驗豐富的「老司機」立刻點出語言上的「盲點」，表示打方向燈不是「秒數」的問題，重點是在「距離」，應該在道路口前30公尺就要使用方向燈。

根據《道路交通安全規則》第102條規定，車輛要轉彎時，應在距離路口30公尺前顯示方向燈或手勢；右轉需提前換入外側或慢車道，左轉則應進入內側或左轉車道，並不得占用對向車道搶先左轉。

而《道路交通管理處罰條例》第42條規定，汽車駕駛若未依規定使用燈光，一般道路上可處1200至3600元罰鍰；高速公路或快速道路上則最高則可罰6000元。

