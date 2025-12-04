為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台大外籍生肺結核個案 石崇良：匡列約900名密切接觸者

    2025/12/04 14:51 中央社
    近日台大有多名學生陸續接到通知，因符合肺結核接觸者標準，要進行檢查。衛福部長石崇良今天表示，此案為肺結核單一個案，並非群聚，至於匡列的密切接觸者因回溯至可感染期間，因此人數不少，約有900名。

    日前有台大學生在網路社群發文指出，保健中心通知，接獲台北市立聯合醫院昆明防治中心告知，因符合肺結核接觸者標準，必須依法接受衛教、X光和抽血檢查，信中也提到X光與抽血均為強制檢查。

    石崇良今天出席政院會後記者會時表示，目前傳出的案件是校園的一位外籍生被診斷有肺結核情況，疾管署掌握狀況後與台北市衛生局共同討論，擬定了密切接觸者名單進行追蹤。

    他表示，此案是單一案件並非群聚，匡列者的條件是以同一天在同一個空間共處逾8小時，或是累積接觸超過40小時才會被匡列，被匡列為密切接觸者後，台北市衛生局就會通知進行X光與抽血篩檢，避免有潛伏傳染發生，民眾無需恐慌，接到通知不是代表已經感染，而是需要配合篩檢。

    至於密切接觸者的匡列人數，石崇良說，因為回溯診斷時間與入境時間，因此從可感染期就開始匡列，整體追蹤人數不少，匡列約900名左右。

    熱門推播