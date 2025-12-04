宜蘭婦人大愛器捐7器官 警開道北送3醫院移植

宜蘭縣1名59歲婦人於12月1日因跌倒送進羅東聖母醫院急診，經治療後仍無法延續生命，今早宣判腦死，中午院方進行手術器捐。（圖由羅東聖母提供）

宜蘭縣1名59歲婦人於12月1日因跌倒送進羅東聖母醫院急診，經治療後仍無法延續生命，今早宣判腦死，病患在2011年簽立器官捐贈同意書，並註記於健保卡，今天分別捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、骨骼及血管等7大器官，下午由警車開道送往台大、台北榮總及林口長庚醫院，成就生命大愛。

羅東聖母表示，該婦人因意外事故頭部受創送入急診，經治療後仍無法順利延續生命，今日宣判腦死，因婦人於2011年簽立器官捐贈同意書，並註記於健保卡，為尊重病人心願遺愛人間，立即啟動器官捐贈機制。

請繼續往下閱讀...

羅東聖母指出，今天下午2點第1輛救護車在警車開道下，將優先護送心臟至台大醫院，第2輛救護車接送肺臟及1顆腎臟至林口長庚醫院，為維護心肺重要器官的黃金移植時間，2輛救護車均申請警車及國道警察協助開道，希望能以最快速度抵達台大及林口長庚，讓病患的愛延續到另一個期待的生命，繼續開出美麗的花朵。

羅東聖母說，另1顆腎臟以及肝臟、眼角膜、血管、骨骼則送至台北榮總，這是一場摘除時間冗長的器官捐贈馬拉松，祈禱順利，也感謝病患的大愛和家屬的成就，更祝福所有的受贈者都能重現希望，開啟新生命篇章。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法