為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學生發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌 清華大學：已由教官了解

    2025/12/04 14:57 記者洪美秀／新竹報導
    有清大學生在Threads發文稱「清大逼我當鄭捷」引發校園恐慌，校方表示已由教官了解處置。（記者洪美秀攝）

    有清大學生在Threads發文稱「清大逼我當鄭捷」引發校園恐慌，校方表示已由教官了解處置。（記者洪美秀攝）

    清華大學有化學系學生在Threads發文稱「清大逼我當鄭捷」，並稱「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」。此貼文一出，也被不少網友截圖及轉發，並要清大學生注意，學校近期可能出大事，此文一貼，也造成校園恐慌，學生人心惶惶。不過，這名學生的發文已下架，清大校方回應，已請系所生輔組的系教官了解及輔導。

    於對學生在網路上的發文已涉及校園安全等造成校園恐慌情形，校方回應，會去了解發文學生的狀況，也會了解是否真的是清大學生，再者也會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。

    有學生今天在Threads發文提醒清大學生，有清大化學系學生表示要學當在捷運上無差別隨機砍人的鄭捷般在清大搞事，且是要做會上新聞版面的大事，請大家多注意安全。由於這樣情緒性且具恐嚇性質的貼文引發關注及轉載，已在校園中發酵，更造成清大學生恐慌，擔心走在校園或系所會有突發事件發生，尤其化學系又是最多氣體及各種燃料裝置的場所，更擔心會有爆炸事件，學生也人心惶惶。

    清大有學生Threads發文稱「清大逼我當鄭捷」引校園恐慌，校方表示已由教官了解處置。（擷取自網路貼文）

    清大有學生Threads發文稱「清大逼我當鄭捷」引校園恐慌，校方表示已由教官了解處置。（擷取自網路貼文）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播