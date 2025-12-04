全國商科技藝競賽後壁高中獲1金3優勝紅不讓 蔡雨辰勇奪金手獎

後壁高中商科所有參賽師生，在商科全國學生技藝競賽獲得一金三優勝。（學校提供）

全國商科技藝競賽在台南高商舉辦4天，全國有136校519位頂尖好手同場競技，有9個參賽職種，國立台南後壁高中廣告設計科有3位學生選手分別參加平面設計、網頁設計和電腦繪圖職種，多媒體設計科1位選手參加數位動畫職種，4位選手全部獲獎，今天（4日）頒獎，蔡雨辰勇奪電腦繪圖「金手獎」全國第一名的最高榮譽，其它3位選手獲得優勝，消息傳來，親師生都與有榮焉。

後壁高中參賽4位學生為鄭琦蓁參加平面設計職種、楊珮萱網頁設計、蔡雨辰電腦繪圖、勞稦數位動畫；參賽選手在二年級下學期先經過校內初選，再由指導老師利用課後與假日進行培訓，學校說，這次商科技藝競賽能開出「紅不讓」的1金3優勝成績，除了行政的支持、指導老師的犧牲付出、選手的決心外，後壁高中文教基金會、家長會成為經濟支援的堅強後盾，讓師生培訓與競賽期間無後顧之憂也是功不可沒。

校長黃彥鳴表示，推動學生多元展能、適性發展，鼓勵老師培訓選手參加全國技藝競賽，除可培養學生一技之長、獲得參賽經驗與拓展視野外，也可藉由參賽成績協助孩子保送國立科大，可謂一舉數得。

蔡雨辰（右二）在全國高中商科電腦繪圖技藝競賽榮獲金手獎第一名。（後壁高中提供）

