退休校長玉山後四峰失聯殞命 「雪羊」怒批：6年如一日的管理失能

資深登山客兼山岳作家「雪羊」直言，這起退休校長玉山後四封山難完全避免，批評政府多年來缺乏商業登山管理制度，使消費者安全長期暴露在風險中。（資料照）

新北市郭姓退休校長挑戰玉山後四峰失聯罹難，領隊被指控未及時發現郭男落單失聯，疑似延遲2個小時後折返找人，錯失求援時機；對此，資深登山客兼山岳作家「雪羊」直言，這起意外「原可完全避免」，批評政府多年來缺乏商業登山管理制度，使消費者安全長期暴露在風險中。

資深登山客兼山岳作家「雪羊」在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow Ram」以「六年如一日的文化與管理失能」為題發文，直指這起山難原本可以被完全避免，不負責任的偽自組團，與危險的網路自組團一樣，總是因品質與水準猶如抽獎般的領隊（主揪），在每一個風險抉擇的關口都選錯了方向，終究讓事態失控地朝悲劇衝去。

請繼續往下閱讀...

文中指出，領隊疑似曾出現不當帶隊紀錄，包含在南二段行程中頻繁通報直升機載運無重傷的隊員，「只要有人慢了，就叫直升機謊報受傷把人載走，完完全全地把營業成本外包給全民買單。」引發外界對其濫用公務資源的質疑。

「雪羊」怒批政府多年來未將「登山服務業」視為正式產業，導致商業登山無需專業證照即可帶隊、無監督機制、無懲罰制度、山屋與資源長期遭業者技術性占用，及消費者難以判斷領隊品質，風險全由參加者承擔。

「雪羊」認為，與國外登山大國的嚴格制度相比，台灣相關法規長期欠缺是導致悲劇重演的制度性問題，直指「在國家公園帶團營利，不需付任何費用，也不受任何監督」。

同時文中還提及2019年秀姑巒山虎哥山難案，同樣是因為私揪團領隊的決策失誤，造成隊員死亡，該案最終判賠255萬元。

最後「雪羊」呼籲，近期國家公園法修法在即，政府應把握機會正式建立登山業者管理制度、登山嚮導專業證照、商業隊登山規範與懲罰機制。若制度不改，「未來依然會有無數的郭校長死於非命，死於一個無法保障消費者權益的灰色商業登山國度。」由衷期盼，政府開始正視、重視商業登山管理的那天早日到來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法