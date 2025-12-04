譏台遊客排達摩是「在日本公開場合自慰」！ 實況主丁特遭炎上

台灣觀光客齊心將達摩擺放成台灣圖案（圖由Threads網友「wuhsuehlin」授權提供）

日本大阪箕面市、有著千年歷史的「勝尾寺」是日本民眾與國外觀光客參拜祈福的聖地。寺內1處有台灣觀光客齊心將達摩擺放成台灣圖案，沒想到近日卻遭中國遊客破壞，引發台人怒火。對此，台灣知名遊戲實況主「丁特」竟在Threads上護航中國遊客表示：「在日本公共場所自慰不犯法嗎？」言論一出引發爭議。

勝尾寺「台灣達摩陣」近日引發討論，該寺以「必勝達摩」聞名，另有獨特的抽籤占卜「六十四卦達摩籤」，將籤詩藏在小型達摩身內，遊客閱讀籤詩後可將達摩依心意擺放寺內各處留念。近來有台灣遊客默契接力，在寺內拼出「台灣本島形狀」、「TW」等圖案。但日前一名台灣遊客目擊有中國遊客闖入寺方劃出的禁止進入區域內，不顧丈夫制止肆意破壞圖案。後續有網友回報，達摩陣已經由台灣遊客協力復原，但之後又傳出達摩陣恢復後又消失。

此事件引發台灣網友關注，並在Threads上引起熱議，沒想到，丁特竟在相關貼文下方留言：「在日本公共場所自慰不犯法嗎？」等於護航中國遊客破壞行為。

丁特言論一出，立刻引發爭議，網友紛紛留言：「我以為丁特只是立場不同但一樣是愛台灣的，但是看到有中國人惡意破壞達摩，反應竟然是這樣，實在難以理解」、「這種低級言論還是得靠你啊」、「日本廟方允許的要犯什麼法？笑死人這什麼水準的發言？」、「你真的變得好可悲」、「好像台灣被攻擊你很爽」。

