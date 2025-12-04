為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北捷運三鶯線明年通車 捷運公司即起招考108名軌道專業人才

    2025/12/04 13:57 記者黃子暘／新北報導
    新北捷運三鶯線預計年底完工、明年通車，另因應環狀線、輕軌系統營運需求，新北大眾捷運公司指出，即日起啟動三鶯線暨既有路線人才招募甄試，預計錄取108名人才。圖為環狀線，示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北捷運三鶯線預計年底完工、明年通車，另因應環狀線、輕軌系統營運需求，新北大眾捷運公司指出，即日起啟動三鶯線暨既有路線人才招募甄試，預計錄取108名各類軌道專業人才，職缺涵蓋運務、維修、營運規劃及產業策略研究等多元領域，報名至12月14日晚上12點截止，招募簡章已公告於捷運公司官網。

    捷運公司說，這次招募的亮點職缺為「產業策略研究員」，主要負責擬定公司產業策略、資源整合及推動AI應用暨數位轉型；此職務招募理工、交通運輸、管理及資工等相關領域碩士，或具備相關經驗的大學畢業生，試用期滿起薪落在6萬元至7萬5000元，盼借重優秀人才的數據分析與策略規劃能力，加速捷運系統智慧化發展。

    基於三鶯線全線無人駕駛系統特性，捷運公司指出，這次也招募「系統控制專員」職缺，負責行車監控、電力調度及異常事件處理，需求人才為理工或交通運輸相關研究所碩士學歷；通過試用期考核後，每月薪資約6萬2000元。

    捷運公司表示，這次也招募大量第一線技術專才，包括車輛、電子、軌道、土建等維修類技術員及輕軌司機員，技術員與司機員試用期滿後，薪資分別約為4萬700元及3萬9700元 ，並提供完整的專業教育訓練；提醒有意報考者於12月14日晚上12點前將報名資料寄出，以電子郵件寄出時間為憑。

