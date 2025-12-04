為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    公安學會再爆「大安賦寓」防火牆造假 逾百孔洞未填恐竄煙

    2025/12/04 14:05 記者吳柏軒／台北報導
    台灣公安學會檢查台北市大安區「大安Money-賦寓」，其消防設備的防火門僅0.15公分鐵板，未達標準。（圖由台灣公安學會提供）

    台灣公安學會檢查台北市大安區「大安Money-賦寓」，其消防設備的防火門僅0.15公分鐵板，未達標準。（圖由台灣公安學會提供）

    社團法人台灣公安學會今（4日）再指控台北市大安區「大安Money-賦寓」建案諸多公安危機，包含防火牆與防火門造假、管線殘留逾百孔洞未填恐竄煙、安全梯用易燃材料等，批評建商偷工減料，甩鍋千萬修繕費，近期香港大樓火警殷鑑不遠，直批高樓防火缺失恐害命。

    大安賦寓建案由黃國昌岳父高熙治創辦的「恆合建設」興建，公安學會副理事長李冠賢今指出，以目視即查到逾百個公安破口，從安全梯易燃材料裝修、全棟貫穿孔洞未填塞，重大缺失達12項，宛如香港「宏福苑」、新竹「晴空匯」、新北「大囍市」、屏東「安泰醫院」大火致命缺失翻版，甚至有過之而無不及。

    公安學會檢視該樓，包含新建防火門無自動關閉設備，安全梯1樓出口使用易燃夾板，管道維修口僅0.15公分鐵片造假防火門，灑水管線與牆面孔洞未填塞，安全梯與管道僅0.9公分板造假防火牆，消防設備有24處牆壁破口未填，機械停車場1樓防火隔間未填塞等。

    北市施工科長陳俊仁、建管科長莊家維等人，今日也到公安學會了解「大安Money-賦寓」建案問題，並認為若依建築法，可開罰6萬元。但學會認為，不能只輕罰6萬就敷衍過關。

    公安學會也發現，建商未依法報備並著手自立管委會，意圖將高達數千萬元的缺失改善費「暗度陳倉」給全體住戶；學會嚴正呼籲，要求主管機關台北市政府立即介入，應啟動專案稽查，從重處罰；建商則應全面負責所有二次施工的不當缺失，相關衍生費用不容任何形式轉嫁消費者。

    台灣公安學會指出，「大安Money-賦寓」安全梯一樓出口平台牆面使用仿大理石材易燃材料，火災時將使逃生通道瞬間變成死亡通道。（圖由台灣公安學會提供）

    台灣公安學會指出，「大安Money-賦寓」安全梯一樓出口平台牆面使用仿大理石材易燃材料，火災時將使逃生通道瞬間變成死亡通道。（圖由台灣公安學會提供）

    台灣公安學會指控台北市大安區「大安Money-賦寓」建案諸多公安危機，包含防火牆與防火門造假等，要求主管機關台北市政府專案稽查。（圖由台灣公安學會提供）

    台灣公安學會指控台北市大安區「大安Money-賦寓」建案諸多公安危機，包含防火牆與防火門造假等，要求主管機關台北市政府專案稽查。（圖由台灣公安學會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播