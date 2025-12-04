公安學會再爆「大安賦寓」防火牆造假 逾百孔洞未填恐竄煙

台灣公安學會檢查台北市大安區「大安Money-賦寓」，其消防設備的防火門僅0.15公分鐵板，未達標準。（圖由台灣公安學會提供）

社團法人台灣公安學會今（4日）再指控台北市大安區「大安Money-賦寓」建案諸多公安危機，包含防火牆與防火門造假、管線殘留逾百孔洞未填恐竄煙、安全梯用易燃材料等，批評建商偷工減料，甩鍋千萬修繕費，近期香港大樓火警殷鑑不遠，直批高樓防火缺失恐害命。

大安賦寓建案由黃國昌岳父高熙治創辦的「恆合建設」興建，公安學會副理事長李冠賢今指出，以目視即查到逾百個公安破口，從安全梯易燃材料裝修、全棟貫穿孔洞未填塞，重大缺失達12項，宛如香港「宏福苑」、新竹「晴空匯」、新北「大囍市」、屏東「安泰醫院」大火致命缺失翻版，甚至有過之而無不及。

公安學會檢視該樓，包含新建防火門無自動關閉設備，安全梯1樓出口使用易燃夾板，管道維修口僅0.15公分鐵片造假防火門，灑水管線與牆面孔洞未填塞，安全梯與管道僅0.9公分板造假防火牆，消防設備有24處牆壁破口未填，機械停車場1樓防火隔間未填塞等。

北市施工科長陳俊仁、建管科長莊家維等人，今日也到公安學會了解「大安Money-賦寓」建案問題，並認為若依建築法，可開罰6萬元。但學會認為，不能只輕罰6萬就敷衍過關。

公安學會也發現，建商未依法報備並著手自立管委會，意圖將高達數千萬元的缺失改善費「暗度陳倉」給全體住戶；學會嚴正呼籲，要求主管機關台北市政府立即介入，應啟動專案稽查，從重處罰；建商則應全面負責所有二次施工的不當缺失，相關衍生費用不容任何形式轉嫁消費者。

台灣公安學會指出，「大安Money-賦寓」安全梯一樓出口平台牆面使用仿大理石材易燃材料，火災時將使逃生通道瞬間變成死亡通道。（圖由台灣公安學會提供）

台灣公安學會指控台北市大安區「大安Money-賦寓」建案諸多公安危機，包含防火牆與防火門造假等，要求主管機關台北市政府專案稽查。（圖由台灣公安學會提供）

