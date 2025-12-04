百年宜蘭南北館市場繪本發行 免費送宜蘭市2700名幼童

宜蘭市長陳美玲化身市長媽媽，和幼童分享市場故事。（記者王峻祺攝）

宜蘭「南北館市場」啟用百年，已成當地著名歷史地景，市公所委託宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍、繪本插畫家周子涵，將宜蘭人採買生活史躍然紙上，「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」繪本今天正式發行，也將送給全市2700名幼兒園學童，跟著主角「古錐ㄟ」走進市場感受濃厚宜蘭味。

宜蘭市長陳美玲說，「南北館市場」不僅是宜蘭舊城，更是全宜蘭最大傳統市場，提供民眾食衣住行生活所需用品，即使沒有住在市境內的人，也與南北館有著深刻的臍帶連結，百年來勾勒出精彩豐富的生活史。

她說，期待透過繪本的推出，向下扎根宜蘭市鄉土文化，讓幼兒都能對自己的家鄉有更多了解，繪本除將分送宜蘭市公私立幼兒園的小、中、大班孩童，作為今年耶誕禮物外，也會寄到各縣市及宜蘭縣各圖書館，跟著主角「古錐ㄟ」一起踅市場。

作者林秋萍說，歷經1年創作終於催生出這本繪本，南北館市場不僅是居民日常生活場所，更充滿豐富的「時間感」與「歷史感」，也是祖父母時代的「百貨公司」，盼藉由創作保存下世代共同生活回憶。插畫家周子涵也說，繪本隱藏「彩蛋」，讀者可在「鈕扣店」找到可愛版市長媽媽，跟著一起認識這座充滿人情味的傳統市場。

宜蘭市長陳美玲（左2）和「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」繪本作者宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍（左1）、繪本插畫家周子涵（右1）合影。（記者王峻祺攝）

宜蘭市公所發行「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」繪本，將送給全市2700名幼童。（記者王峻祺攝）

「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」繪本故事搬上舞台，市長陳美玲也化身市長媽媽參與演出。（記者王峻祺攝）

宜蘭市長陳美玲邀幼童一起讀「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」繪本。（記者王峻祺攝）

