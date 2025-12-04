為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市巡守隊基本工作補助費8年未漲 研議適當調升、最快2027實施

    2025/12/04 13:52 記者董冠怡／台北報導
    台北市議會警政衛生委員會今開會。（記者董冠怡攝）

    台北市議會警政衛生委員會今開會。（記者董冠怡攝）

    台北市的里與無給職社區守望相助隊，計有346支共1萬5971人，市議員洪婉臻今列席市議會警政衛生委員會並表示，巡守隊除了白天協助維持社區治安，晚上還要出門巡邏，配合處理緊急事務，辛苦程度不亞於義交，但是補助預算落差很大，基本工作補助費4萬5000元已8年未漲，提案要求市府盡快研議調整；市警局回應，明年納入預算需求，如經市府審定，最快2027年實施。

    洪婉臻指出，義交的誤餐費、交通補助以每小時協勤費230元計算，還會頒發協勤績效獎、服務資深績優人員獎章，以及享有優惠措施，反觀守望相助隊均無，基本工作補助費從2017年漲至4萬5000元後，8年來未能與時俱進，同樣為民服務，理應受到應當得尊重，批評現行補助獎勵制度落差過大，有待檢討。

    警察局長李西河允諾，審慎考量預算編列情形，研議適當調升基本工作補助費。犯罪預防科說，明年提出相關需求並納入預算，如經市府審定，最快後年可領到。

    市警局補充，台北市守望相助隊是依據「台北市各區里及無給職社區守望相助隊編組服勤實施規定」，以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會或里內社團，以里為範圍，結合轄內相關人員及地方熱心人士成立，區分固定、機動勤務為原則，每班勤務2至3小時、每日勤務2至6時小時。

    台北市各行政區成立守望相助執行會報，輔導各守望相助隊，另選定成效良好的隊伍，每年定期辦理示範觀摩會，提供其他守望相助隊來辦理參考。每年編列補助2393萬2000元，裝備包含夜勤鹼性電池、照明燈、警笛及工作簿冊等，計63萬3810元，團體意外保險178萬9100元、績優巡守員獎勵金16萬5000元，

    核發標準的先決條件，須先成立滿6個月以上且運作正常，每月核發基礎工作費4萬5000元，經年度評核後，依成績再發1萬5000元至5萬元的工作補助費。

    與會議員皆無意見，委員會第一召集人柳采葳裁示，送請市府研議辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播