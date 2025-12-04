羅東轉運站旁將建地下停車場 汽機車位合計逾800席

宜蘭縣政府計畫在羅東轉運站東側公園用地興建地下停車場。左側建築為轉運站，右側黃色區域靠道路一部分為公園用地。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣羅東轉運站去年9月啟用，縣政府考量現有停車場機車使用率高，尖峰時段易停滿情況，加上未來商場規劃及都市計畫發展，將編列預算在轉運站東側公園用地興建地下停車場，汽、機車位合計超過800席，預計後年底進場施作。

羅東轉運站有地下2層停車場，提供機車1485席、汽車438席停車位，但現況機車使用率高，尖峰時段更有停車空間滿場情形，已不敷使用，縣府認為轉運站仍有停車需求外，周邊商業發展也有賴提供充足停車空間，才能吸引商業模式進駐。

縣府表示，綜合考量滿足民眾停車需求及未來商場規劃下，確實有開闢地下停車場的必要，目前正在辦理「羅東都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案」，預計將東側原有公園用地變更為產業專用區、綠地及公園用地。

縣府指出，擬利用約4100平方公尺公園用地，規劃興建地下2層停車場，預估可提供130席汽車及700席機車停車空間，計畫預定於明、後年辦理規劃設計，並於後年爭取經費後，同年底辦理工程施作，總工程經費約5億元。

縣府強調，計畫預期除可有效紓解羅東轉運站現有停車壓力外，並將整合周邊停車設施，因應未來都市發展所衍生的停車需求，期望透過完善交通及停車服務品質，帶動地方商業成長及促進都市發展。

