有條件廚餘養豬並1年落日 農業部輔導豬農全面使用飼料

非洲豬瘟疫情一度衝擊台灣養豬業，病毒易從廚餘入侵，養豬禁用廚餘已成各界共識，但面臨廚餘去化及部分豬農轉型，農業部今（4日）表示，後年起全面禁止廚餘養豬，現有421個豬場使用廚餘，全面輔導改用飼料，設1年轉型期，廚餘採有條件使用，包含裝溫度及影像監控設備，落實蒸煮等，地方政府則可自行公告提早禁用。

農業部表示，2027年1月1日起，全國全面禁用廚餘養豬，設1年轉型期輔導仍使用廚餘的豬農轉型，但地方政府可自行訂定及公告，提早禁用廚餘。轉型期間，現有421個豬場若要使用廚餘，需達一定條件，未達者的廚餘使用資格自動失效。

農業部指出，豬場若要使用廚餘，載運廚餘車輛須裝GPS，場內完成溫度與影像監視系統，落實廚餘蒸煮90度達1小時，並經過地方政府與跨部會聯合檢查合格，明年1月起才可使用廚餘餵豬；另外，廚餘來源也設限，僅開放事業廚餘、動物性廢渣、屠宰下腳料、植物性料源等，禁止使用家戶廚餘。

而為了輔導養豬戶全面轉用飼料，農業部也提供轉型飼料補助方案，想立即轉型的豬農只要在明年1月底之前申請，每頭豬補助3600元，每場最高300萬元，而在1年轉型期間仍使用廚餘養豬的農戶，則提供每頭1800元補助以輔導轉用飼料，另提供貸款利息補助等。

農業部還表示，為維護黑豬產業永續發展，針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。

農業部也啟動「進入養豬場人員QRCode實名制」，有效掌握並追蹤進出牧場人員的流動，規劃導入數位化工具。後續將請地方防疫單位分送QRCode給養豬場張貼。

