樺加沙颱風受災戶 免費補發環保專責人員電子合格證書

國環院表示，事業單位污染規模達列管標準時，依法須設置具有合格證書的環保專責及技術人員，負責污染防治設施規劃、管理及執行環境管理等相關工作。（圖由環境部提供）

環境部國家環境研究院今宣布，花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受到樺加沙颱風災損的民眾，若有遺失或毀損「環境保護專責及技術人員合格證書」者，即日起至明年（2026年）3月底止，可申請免費補發「電子合格證書」。

國環院表示，「環境保護專責及技術人員合格證書」是依據環境保護相關法規所設置。當事業單位污染規模達列管標準時，依法須設置具有合格證書的環保專責及技術人員，負責污染防治設施規劃、管理及執行環境管理等相關工作。事業單位需檢附專責人員設置申請書、合格證書、同意查詢勞健保同意書等資料，向直轄市或縣（市）環保機關申請核定設置。

請繼續往下閱讀...

國環院院長劉宗勇指出，環保專責人員紙本合格證書規費為新台幣1000元，電子合格證書僅需新台幣500元，較現行紙本證書減少一半，但效力完全一樣，不過此次災區居民申請補發電子合格證書則完全免費。此外，電子證書都有防偽機制，具有不易偽造、快速驗證、核發快速、簡政便民、減少民眾規費及減少碳足跡等優點。

環境部呼籲所有受災戶積極申請，符合資格的申請人只需填寫申請表、切結書，並檢附基本身分證明或災害相關證明文件，申請表可至國環院官網下載申請表，可透過線上E-mail（eptit2@moenv.gov.tw）或紙本郵遞至國環院申請，即可享有免繳規費的優惠。

劉宗勇表示，為簡化流程，相關申辦程序將以便利為原則，並提供必要的協助，讓受災民眾能更快速地恢復生計與日常生活，不過他也提醒，補發新證的同時，舊有證書也會失效。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法